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Dinamo – UTA, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Adrian Baciu
01.11.2026 | 17:25
Dinamo UTA LIVE in SuperLiga etapa 14 Informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
ULTIMA ORĂ
Dinamo - UTA, live în etapa 14 din SuperLiga. Sursa foto: sportpictures.eu
FC Voluntari - UTA, SuperLiga, etapa 14. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe Arena Națională.
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Liderul din SuperLiga, Dinamo, are meci acasă în etapa a 14-a. Duminică, de la ora 20:30, „câinii” înfruntă UTA, echipa fostului jucător din Ștefan cel Mare, Adi Mihalcea (50 de ani). Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și cote la pariuri de la acest meci găsiți pe FANATIK. Partida va fi transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo – UTA în etapa 14 din SuperLiga României

Seria de 5 victorii consecutive a lui Dinamo a fost oprită de CFR Cluj, în etapa a 13-a. Ardelenii au ținut piept liderului, remizând, scor 2-2. Acum, trupa lui Nuno Campos (51 de ani) are un meci la fel de dificil, contra celor de la UTA. Arădenii vin după 3 victorii în ultimele 4 etape și vor să plece cu punct sau puncte din Capitală, pentru a se păstra în apropierea pozițiilor de play-off.

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Superliga
Dinamo
UTA
Arbitri
Arbitru centru: M. Bîrsan Arbitru asistent 1: D. Ilinca Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: V. Flueran VAR: C. Popa Asistent VAR: L. Ruşandu

Clasament SuperLiga etapa 14, înainte și după Dinamo – UTA

După rezultatele din runda anterioară, Dinamo tremură pentru poziția de lider. „Alb-roșiii” mai aveau, înainte de etapa a 14-a, un singur punct avans față de locul secund, acolo unde urcase Universitatea Craiova. Pentru a fi siguri de locul de onoare, elevii lui Campos sunt obligați să bată pe UTA. Bănățenii ocupă locul 10 după victoria cu FC Argeș, din deplasare, iar acum stau la 3 puncte de locul 6, unde este FCSB (21 de puncte).

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 13 9 3 1 29-9 30
2 Rapid 14 9 3 2 23-13 30
3 Univ. Craiova 13 9 2 2 32-9 29
4 Petrolul 14 7 3 4 19-18 24
5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22
6 FCSB 13 6 3 4 20-19 21
7 Farul 13 5 5 3 21-20 20
8 Corvinul 14 5 4 5 16-16 19
9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18
10 UTA 13 5 3 5 16-17 18
11 Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15
12 FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14
13 Oțelul 14 2 6 6 16-22 12
14 FC Argeș 14 3 3 8 8-16 12
15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8
16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la Dinamo – UTA: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Partida de pe Arena Națională beneficiază de statistici extinse de la OPTA. Pe FANATIK aflați tot ce „mișcă” în acest meci. Fiecare jucător este urmărit pe toate durata prezenței sale pe teren. Pentru fiecare fotbalist vom vedea, dacă e cazul, golurile (G), pasele decisive (A), cartonașele galbene și roșii (CG / CR), cornerele obținute (CO), șuturile spre sau pe poartă (Ș /ȘP), ofsaidurile (OF), cornerele obținute (CO) și, pentru portari, paradele (PAR). Casele de pariuri oferă mereu cote mari pe astfel de statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Dinamo – UTA, LIVE comentariul în timp real

Disputa mai multe decât interesantă dintre Dinamo și ambițioasa echipă a lui Adi Mihalcea, UTA, va fi urmărită în timp real într-un LIVE TEXT de pe site-ul FANATIK. Tot ce se întâmplă pe gazonul Arenei Naționale, de la goluri, ocazii mari, cornere, accidentări, până la deja obșinuitele intervenții VAR, toate sunt prezente în această secțiune.

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Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la Dinamo – UTA

Nuno Campos și Adrian Mihalcea vor încerca să trimită în teren cele mai bune formule de start de care dispun. De îndată ce foile oficiale de joc vin de la cele două combatante, ele vor fi prezentate în acest material. În afară de echipele de start, vom afla și dispunerea în teren în partida Dinamo – UTA Arad.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Dinamo – UTA

Pariorii au în vizor meciul dintre Dinamo și UTA. Sunt două echipe care, de regulă, joacă deschis și oferă partide spectaculoase, cu goluri. La capitolul favorite, vedem clar că formația din Capitală pleacă cu prima șansă, primind o cotă de 1,68, față de 4,90 cât au arădenii. Putem risca la acest meci pe un „ambele marchează (GG)” la  cotă de 1,76.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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