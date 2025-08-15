Dinamo – UTA, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. Reușesc „câinii” să îi administreze lui Adrian Mihalcea prima înfrângere din noul sezon?

SuperLiga continuă cu etapa a 6-a, iar Dinamo primește vizita celor de la UTA în această rundă. , în timp ce UTA a învins acasă Farul. Pe Fanatik.ro ai la dispoziție toate detaliile despre acest duel.

Live video Dinamo – UTA, în etapa a 6-a din SuperLiga. „Câinii” vor să lege a treia victorie consecutivă

Duelul Dinamo – UTA, din etapa cu numărul 6 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Echipa lui Zeljko Kopic va fi gazdă în confruntarea care va avea loc vineri, 15 august, și al cărei fluier de start se va auzi la ora 21:30.

UTA vine cu o doză mare de moral după victoria de acasă cu Farul Constanța (scor 2-1). Deși , arădenii au arătat foarte bine în startul acestui sezon și pot spera la un nou rezultat bun în această etapă.

De cealaltă parte, Dinamo nu a început actuala stagiune prea convingător, însă victoria de răsunet din derby-ul cu FCSB a revitalizat lotul lui Zeljko Kopic. Antrenorul croat speră ca elevii săi să nu repete totuși scenariul din etapa trecută, când au câștigat cu greutate meciul cu Metaloglobus (scor 1-0).

Cine transmite la TV Dinamo – UTA din etapa 6 a SuperLigii

Meciul dintre Dinamo și UTA poate fi urmărit atât la TV, cât și în mediul online. Microbiștii pot vedea partida grație posturilor Prima Sport 1 și Digi Sport 1, care vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de asemenea de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va însoți în permanență și vă va pune la dispoziție acest meci. Veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 6-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 15 august 2025

Ora 19:00: Unirea Slobozia – Metaloglobus

Ora 21:30: Dinamo București – UTA

Sâmbătă, 16 august 2025

Ora 21:30: Petrolul – Hermannstadt

Duminică, 17 august 2025

Ora 16:15: Csikszereda – Universitatea Craiova

Ora 18:30: CFR Cluj – FC Botoşani

Ora 21:30: Rapid -FCSB

Luni, 18 august 2025

Ora 19:00: FC Argeş – Oţelul Galați

Ora 21:30: Farul – U Cluj

Cum arată clasamentul înainte de Dinamo – UTA

Cotele la pariuri pentru duelul Dinamo – UTA

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Dinamo. Victoria alb-roșilor este cotată cu 1,92, în timp ce un succes al celor de la UTA are cota 4,25 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,45. Pentru cei care preferă să mizeze pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,10.

Vezi live video Dinamo – UTA, în etapa 6 din Superliga. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul dintre Dinamo și UTA sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Zeljko Kopic, Adrian Mihalcea, Cătălin Cîrjan și Alin Roman pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!