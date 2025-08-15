Sport

Dinamo – UTA, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. Reușesc „câinii” să îi administreze lui Adrian Mihalcea prima înfrângere din noul sezon?

Dinamo primește vizita celor de la UTA vineri, 15 august, de la 21:30. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul dintre cele două formații.
Mihai Dragomir
15.08.2025 | 18:30
Dinamo UTA live video in etapa a 6a din SuperLiga Reusesc cainii sa ii administreze lui Adrian Mihalcea prima infrangere din noul sezon
ULTIMA ORĂ
SuperLiga, etapa 6: Dinamo - UTA, live video. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

SuperLiga continuă cu etapa a 6-a, iar Dinamo primește vizita celor de la UTA în această rundă. „Câinii” vin după o victorie la limită cu Metaloglobus, în timp ce UTA a învins acasă Farul. Pe Fanatik.ro ai la dispoziție toate detaliile despre acest duel.

ADVERTISEMENT

Live video Dinamo – UTA, în etapa a 6-a din SuperLiga. „Câinii” vor să lege a treia victorie consecutivă

Duelul Dinamo – UTA, din etapa cu numărul 6 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Echipa lui Zeljko Kopic va fi gazdă în confruntarea care va avea loc vineri, 15 august, și al cărei fluier de start se va auzi la ora 21:30.

UTA vine cu o doză mare de moral după victoria de acasă cu Farul Constanța (scor 2-1). Deși Adrian Mihalcea declara după meci că nu se gândește la play-off, arădenii au arătat foarte bine în startul acestui sezon și pot spera la un nou rezultat bun în această etapă.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Dinamo nu a început actuala stagiune prea convingător, însă victoria de răsunet din derby-ul cu FCSB a revitalizat lotul lui Zeljko Kopic. Antrenorul croat speră ca elevii săi să nu repete totuși scenariul din etapa trecută, când au câștigat cu greutate meciul cu Metaloglobus (scor 1-0).

Cine transmite la TV Dinamo – UTA din etapa 6 a SuperLigii

Meciul dintre Dinamo și UTA poate fi urmărit atât la TV, cât și în mediul online. Microbiștii pot vedea partida grație posturilor Prima Sport 1 și Digi Sport 1, care vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de asemenea de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Site-ul FANATIK.ro vă va însoți în permanență și vă va pune la dispoziție acest meci. Veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 6-a rundă a acestui sezon.

ADVERTISEMENT
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a...
Digisport.ro
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 15 august 2025

  • Ora 19:00: Unirea Slobozia – Metaloglobus
  • Ora 21:30: Dinamo București – UTA

Sâmbătă, 16 august 2025

  • Ora 21:30: Petrolul – Hermannstadt

Duminică, 17 august 2025

  • Ora 16:15:  Csikszereda – Universitatea Craiova
  • Ora 18:30: CFR Cluj – FC Botoşani
  • Ora 21:30: Rapid -FCSB
ADVERTISEMENT

Luni, 18 august 2025

  • Ora 19:00: FC Argeş – Oţelul Galați
  • Ora 21:30: Farul – U Cluj

Cum arată clasamentul înainte de Dinamo – UTA

Clasament SuperLiga

Cotele la pariuri pentru duelul Dinamo – UTA

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Dinamo. Victoria alb-roșilor este cotată cu 1,92, în timp ce un succes al celor de la UTA are cota 4,25 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,45. Pentru cei care preferă să mizeze pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,10.

Vezi live video Dinamo – UTA, în etapa 6 din Superliga. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul dintre Dinamo și UTA sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Zeljko Kopic, Adrian Mihalcea, Cătălin Cîrjan și Alin Roman pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Gică Hagi, întâlnire de ultim moment cu premierul Ilie Bolojan! Galerie foto
Fanatik
Gică Hagi, întâlnire de ultim moment cu premierul Ilie Bolojan! Galerie foto
„Putea să joace chiar și la Trnava”. Mihai Rotaru, informații de ultimă oră...
Fanatik
„Putea să joace chiar și la Trnava”. Mihai Rotaru, informații de ultimă oră despre căpitanul Craiovei
Oldies But Goldies, sâmbătă, 16 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin...
Fanatik
Oldies But Goldies, sâmbătă, 16 august, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin continuă poveștile nemuritoare cu marele Ilie Balaci
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o...
iamsport.ro
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o noapte de beție: 'Bă, ești nebun?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!