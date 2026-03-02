Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv

Un fost mare dinamovist este de părere că, după ce FC Argeș s-a calificat în play-off prin succesul de duminică contra lui Dinamo, în play-off „câinii” vor lua 4 puncte cu echipa din Trivale.
Adrian Baciu
02.03.2026 | 11:15
Semne de întrebare după Dinamo - Argeș 0-1. Dănuț Lupu: „Dinamoviștii vor lua 4 puncte în play-off”. Sursa foto: colaj Fanatik
Dinamo – FC Argeș, meci contând pentru etapa a 29-a din sezonul regular, a fost urmărit cu sufletul la gură de toți fanii celor de la FCSB. Era ultima șansă a campioanei de a se mai agăța de speranțe la play-off. În final, piteștenii s-au impus în Capitală cu 1-0. Un fost mare jucător dinamovist a privit cu suspiciune acest duel de pe Arena Națională.

Dănuț Lupu, după ce Argeș a învins pe Arena Națională: „Dinamo va lua 4 puncte în play-off”

În jurul duelului Dinamo – FC Argeș au curs râuri de speculații în ultima săptămână. O parte dintre fani le-au cerut elevilor lui Kopic să se „predea”, astfel încât rivala FCSB să joace în play-off. Au existat și facțiuni importante care au spus că meciul se va juca pe bune, asta întrucât Dinamo trage la titlu.

În final, tabela a indicat un scor de 0-1 care îi trimite pe elevii lui Bogdan Andone în play-off, iar pe cei ai lui Gigi Becali în play-out. Luni, la FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu s-a arătat extrem de dezamăgit de ceea ce a văzut pe Arena Națională.

Fostul mare jucător din Ștefan cel Mare și-a început într-o notă ironică discursul privind meciul Dinamo – FC Argeș 0-1. „Piteștenii au făcut un meci extraordinar împotriva lui Dinamo. (n.r. după părerea ta, a fost o înțelegere?) Nu, Doamne ferește, cum să se facă așa ceva în fotbalul românesc. Nu a fost nicio înțelegere. Dinamo va lua 4 puncte în play-off de la Argeș. Doar 4, să nu sară prea mult după aia…”, a spus Lupu.

Dănuț Lupu, extrem de dur cu „câinii”: „Eu nu am fost de acord cu ce a făcut Dinamo cu Argeș. Au jucat penibil”

Dănuț Lupu a devenit apoi mai serios și a spus că, în opinia sa, Dinamo a jucat penibil. „O să mă înjure iar dinamoviștii mei, dar eu nu am fost de acord ieri cu ei. Oricât de mult ai urî pe cineva. Nu joci așa. Mie mi s-a părut că au jucat penibil ieri. (n.r. au jucat ca să țină pe FCSB afară?) Da, iarăși spun… În minutul 80 tu pasezi numai înapoi și spui că vrei să câștigi?”.

Întrebat din nou dacă este de părere că a existat o înțelegere între Dinamo și Argeș, Lupu a spus: „Nu cred. Dinamo și-a urmărit interesul. Nu a vrut ca FCSB să prindă play-off-ul și au spus mai bine stăm noi liniștiți meciul ăsta și cu asta basta”.

Apoi, acesta a sesizat faptul că Dinamo, deși a anunțat că trage la titlu, s-a distanțat de Craiova. „Pe mine știți ce mă doare? Spui că vrei să iei titlul și totuși te distanțezi de Craiova. (…) De ce să pleci în play-off cu -3 când poți să pleci cu +4 (n.r. referire la viitoarele meciuri cu Argeș din play-off)”.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
