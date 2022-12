Dinamo, vedetă în presa din Spania: “Confirmă seriozitatea proiectului pentru Liga Campionilor”

Dinamo a terminat anul 2022 pe locul 4 în Grupa A din Liga Campionilor la handbal masculin, însă, mai important, a reuşit să-i prelungească acordul lui Xavi Pascual. , însă a refuzat celebrul club francez pentru a rămâne în Şoseaua Ştefan cel Mare.

Presa din Spania laudă proiectul de la Dinamo: “Mişcarea care consolidează angajamentul clubului”

În vacanţă, Xavi Pascual a oferit un interviu pentru Mundo Deportivo, iar jurnaliştii catalani au lăudat proiectul de la Dinamo şi decizia oficialilor clubului de a-i prelungi contractul antrenorului de 54 de ani.

“Dinamo confirmă seriozitatea proiectului pentru Liga Campionilor, după ce i-a prelungit contractul lui Xavi Pascual până în 2026. Este mişcarea care consolidează angajamentul clubului de a urca treptele care o despart de marile forţe ale Euopei”, au scris jurnaliştii de la Mundo Deportivo.

Xavi Pascual: “Cea mai bună opţiune este să rămân la Dinamo”

Xavi Pascual a anunţat, în interviul pentru Mundo Deportivo, că obiectivul pentru următorii ani este ca Dinamo să ajungă în primele patru echipe din . În plus, antrenorul catalan a dezvăluit că, după o evaluare a ofertei şi a situaţiei de la PSG, cea mai bună variantă pentru el a fost să rămână la formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare.

“Nu, încă nu este o bestie. Încă suntem la început, dar s-a confirmat că nu este un proiect pe un an. Obiectivul de viitor este ambiţios, să ajungem în Final Four. Ar fi spectaculos să ajungem în Koln (n.r. oraşul în care se joacă Final Four-ul Ligii Campionilor), dar va fi foarte greu, încă nu suntem la acel nivel.

Mai întâi trebuie să fii o echipă mereu calificată în Liga Campionilor, apoi să se gândeşti la fazele eliminatorii, să ajungi în sferturi şi abia atunci te poţi gândi la Final Four. Asta vrem şi noi.

Am fost mândru că PSG a venit să mă caute, dar discuţiile sunt private şi sunt motive pentru care aşa ar trebui să rămână. Am evaluat o serie de lucruri şi am văzut că cea mai bună opţiune este să rămân la Dinamo”.

Obiectivul lui Dinamo în actualul sezon

Xavi Pascual a vorbit şi despre actualul sezon din Liga Campionilor, unde Dinamo are şanse foarte mari să-şi îndeplinească obiectivul. Antrenorul catalan a anunţat că principala misiune este ca “dulăii” să obţină calificarea în optimile de finală.

“Sunt foarte mulţumit de ceea ce am făcut. De la un an la altul am făcut un salt de calitate. Încă nu putem câştiga Liga Campionilor, dar jucăm bine. Am câştigat la capacitatea de luptă şi stăm în joc până în ultimele minute. Principalul obiectiv în acest sezon este să ne calificăm în optimile de finală”, a mai spus Xavi Pascual.