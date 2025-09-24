Dinamo – Veszprem, Liga Campionilor Handbal, etapa 3. „Dulăii”, în căutarea primei victorii în Champions League

se concentrează, la mijlocul săptămânii, pe Liga Campionilor, competiție în care va evolua în etapa cu numărul 3.

ADVERTISEMENT

Când se joacă Dinamo – Veszprem în Champions League

După două înfrângeri în tot atâtea meciuri, Dinamo se pregătește de etapa 3 din Champions League la handbal masculin. Miercuri, 24 septembrie, de la ora 19:45, în Sala Dinamo, „dulăii” primesc vizita lui Veszprem, în grupa A. , la începutul anului, în ediția precedentă de Liga Campionilor.

Cât costă biletele la Dinamo – Veszprem în Liga Campionilor la Handbal

Prețurile biletelor puse în vânzare pentru meciul Dinamo – Veszprem din etapa a 3-a în Liga Campionilor la handbal masculin pornesc de la 30 de lei la peluze. În tribune, tichetele costă 50 de lei.

ADVERTISEMENT

Dar există și oferte speciale pentru familii. Doi adulți plătesc 90 de lei (10 lei reducere), doi adulți și un copil achită 43,34 lei de persoană, iar un adult cu doi copii achită 120 de lei în total. La VIP, biletele pornesc de la 80 de lei.

Programul complet din etapa 3 de Liga Campionilor handbal. Dinamo joacă prima

Etapa cu numărul 3 din Champions League-ul masculin de handbal se joacă pe parcursul zilelor de miercuri, 24 septembrie, și joi, 25 septembrie. Orele de start ale partidelor sunt 19:45 și 21:45, la concurență cu Europa League din fotbal.

ADVERTISEMENT

Meciurile din etapa 3 în grupa A de Liga Campionilor

Miercuri, 24 septembrie

ora 19:45 DINAMO – VESZPREM

ora 19:45 Aalborg – Sporting

ora 21:45 Nantes – Kolstad

Joi, 25 septembrie

ora 19:45 Kielce – Fuchse Berlin

Partidele din etapa a 3-a în grupa B de Champions League

Miercuri, 24 septembrie

ora 21:45 Eurofarm Pelister – GOG

Joi, 25 septembrie

ora 19:45 RK Zagreb – Barcelona

ora 19:45 Szeged – PSG

ora 21:45 Magdeburg – Wisla Plock

Cine transmite la TV Dinamo – Veszprem în Champions League, etapa 3

Fanii handbalului masculin pot urmări Dinamo – Veszprem pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3, cele două posturi care vor transmite meciul la tv. De asemenea, partida din Liga Campionilor poate fi văzută și online pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, ce difuzează live stream conținutul canalelor tv amintite.

ADVERTISEMENT

Toate televizările din etapa 3 de Liga Campionilor la handbal

Cum spuneam anterior, etapa 3 din Champions League la handbal masculin se desfășoară pe aceleași tronsoane orare ca Europa League la Fotbal, competiție în care FCSB va debuta în deplasare la Go Ahead Eagles. Din acest motiv, în afara meciului Dinamo – Vezprem doar două alte partide de handbal se văd la tv. Acestea sunt Szeged – PSG (Digi Sport 4 și Prima Sport 3) și Magdeburg – Wisla Plock (Prima Sport 5). Ambele se joacă joi, 25 septembrie, de la 19:45, respectiv 21:45.

Cote și ponturi pariuri Dinamo – Veszprem, Liga Campionilor

Dinamo și Veszprem au fost colege de grupă în Champions League în sezoanele 2021-2022, 2022-2023 și anul trecut. Așadar, șase meciuri directe între cele două. Dinamo l-a câștigat pe primul, după care maghiarii au dominat autoritar, cu patru victorii și o remiză. În ediția precedentă, ungurii au câștigat ambele directe, 36-24 acasă și 33-26 la București.

ADVERTISEMENT

Și pentru meciul de miercuri Veszprem este favorită clară, cu o cotă de 1,32 la victorie. În schimb, Dinamo primește cotă 4,90, iar remiza – 10,00.

Pronosticuri Champions League handbal, etapa 3

În paralel cu Dinamo – Veszprem, se joacă și Aalborg – Sporting. Danezii sunt favoriți cerți, cu 1,67 la victorie. Nantes n-ar trebui să aibă nici ea vreo problemă cu Kolstad, ținând cont că are doar 1,17 pentru un succes.

Meciurile echilibrate ale etapei cu numărul 3 din Champions League, cele în care sunt șanse importante să iasă de o remiză, sunt Eurofarm (1,95) cu GOG (2,35) la care X-ul e cotat la 8,20 și Kielce (2,25) cu Fuchse Berlin (2,05) care are X-ul cotat la 7,90.

În ultimele 3 partide ale rundei, Szeged e favorită cu PSG (cotă 1,58), Barcelona la Zagreb (cotă 1,22) și Magdeburg acasă cu Wisla (cotă 1,34).

Vezi live video Dinamo – Veszprem din etapa 3 în Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat Champions League

FANATIK îți aduce toate informațiile despre Dinamo Veszprem. Poți să urmărești meciul în format live text, fază cu fază. Și tot pe site-ul nostru ai reacțiile și declarațiile protagoniștilor la final de meci.

De asemenea, toate rezultatele din etapa 3 de Liga Campionilor la handbal masculin și clasamentul actualizat sunt pe FANATIK.ro.