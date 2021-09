Dinamo, victima preferată a lui Claudiu Keșeru. A marcat în toate derby-urile jucate în tricoul FCSB

Claudiu Keșeru s-a întors la FCSB, FANATIK, iar atacantul poate să fie în teren chiar în derby-ul cu Dinamo, echipă împotriva căreia marchează goluri.

Mai mult decât atât, Claudiu Keșeru a înscris în toate derby-urile dintre FCSB și Dinamo pe care le-a jucat, după cum FANATIK vă prezintă în cele ce urmează.

Dinamo, victima preferată a lui Claudiu Keșeru

a lui Claudiu Keșeru, atacantul marcând în toate derby-urile pe care le-a jucat în tricoul „roș-albaștrilor”. Primul gol a venit la primul duel cu Dinamo, jucat în „Ghencea”, când Laurențiu Reghecampf a preferat să-l țină pe banca de rezerve.

Atunci, Keșeru intra în minutul 63, la scorul de 1-0 în favoarea „câinilor”, iar în minutul 89 aducea egalarea cu un șut de la marginea careului, după o pasă primită de la Alex Chipciu. Reușita de atunci a reprezentat chiar primul gol al lui în tricoul „roș-albaștrilor”.

A fost doar începutul pentru Claudiu Keșeru, care a marcat câte un gol în fiecare întâlnire pe care . A urmat încă un gol în manșa tur a semifinalei Cupei României dintre FCSB și Dinamo.

Formația antrenată atunci de Laurențiu Reghecampf se impunea cu scorul de 5-2, iar Claudiu Keșeru intrase pe teren în a doua repriză, în locul lui Nicușor Stanciu, marcând în poarta „câinilor” în minutul 78, stabilind și scorul final al confruntării.

În manșa retur, Claudiu Keșeru nu a mai jucat, „Reghe” menajând mai mulți titulari pentru alte partide, soarta meciului fiind tranșată încă din partida tur.

Ultimul derby în care Claudiu Keșeru a jucat a fost pe data de 31 octombrie, când FCSB se impunea cu 3-0 în fața lui Dinamo, într-un duel jucat pe „National Arena”.

Claudiu Keșeru a fost titular atunci, dar a înscris tot pe final, adică în minutul 81, stabilind din nou scorul final.

34 de ani este vârsta lui Claudiu Keșeru

Claudiu Keșeru nu a uitat: „Am înscris primul gol cu Dinamo!”

încă de la primele declarații, amintind că a marcat împotriva lui Dinamo primul său gol la echipâ: „Încerc să nu mă gândesc foarte mult la acest meci. Am înscris primul meu gol pentru Steaua cu Dinamo. Ar fi excepțional să se repete”.

„E un moment special. Mai ales că atunci când am plecat am simțit că am lăsat niște lucruri neterminate și în momentul acesta s-a ivit această șansă.

Au fost niște cifre extraordinare și unul dintre cei mai buni ani din toate punctele de vedere pentru mine, obiective, trăiri. E clar că îmi doresc și voi munci pentru acest lucru”, a mai spus Claudiu Keșeru în primul interviu din postura de jucător al vicecampioanei României.

