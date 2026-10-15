Dinamo visează la primul titlu după 20 de ani! Cătălin Cîrjan a rupt tăcerea și le-a transmis un mesaj clar suporterilor

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Etapa a 12-a vine pentru Dinamo cu un meci acasă contra lui FC Botoșani. Partida se va juca vineri, 16 octombrie, de la 21:00. Cătălin Cîrjan a prefațat acest duel în cadrul unei conferințe de presă în care a vorbit și despre titlu și le-a transmis suporterilor că este încă devreme pentru o astfel de discuție la echipa „alb-roșie”.

Cătălin Cîrjan a vorbit despre șansele lui Dinamo la titlu în acest sezon

Cu Nuno Campos la timona echipei, Dinamo este liderul clasamentului după 11 etape scurse din noul sezon. în etapa precedentă a consolidat poziția pe prima poziție a „câinilor”, care vor alte 3 puncte la zestre după meciul cu FC Botoșani. Cătălin Cîrjan a spus însă că este mult prea devreme pentru discuția despre titlu, el subliniind că echipa lui a fost într-o ipostază asemănătoare și sezonul trecut, încheiat ulterior fără măcar o prezență în cupele europene.

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„Rapid și Craiova sunt aproape, câștigă și ele, dar încercăm să nu ne uităm prea mult la adversare, să nu punem presiune pe noi. Încercăm să ne facem treaba noastră și să adunăm cât mai multe puncte. Ne-am distanțat, dar campionatul este lung, iar în play-off se înjumătățesc punctele. E devreme să vorbim de titlu. Nu știu dacă ar fi o greșeală dacă am vorbi de titlu, dar nu vrem să facem asta. Vrem să ne concentrăm pe ce avem de făcut. Sezonul trecut s-a vorbit foarte mult. A venit asta și din partea presei pentru că eram acolo sus, erau multe întrebări despre asta. Vrei, nu vrei, te gândești, de asta ne-am apucat de fotbal – să luăm trofee, campionate!”, a spus inițial Cătălin Cîrjan.

Cătălin Cîrjan a spus cum se poate apropia Dinamo de titlu după aproape 20 de ani

De la ultimul titlu de campioană cucerit de Dinamo București în Liga 1 au trecut 19 ani. Clubul din Ștefan cel Mare a ridicat ultimul său trofeu de campioană (al 18-lea din palmares) la finalul sezonului 2006/2007. Cîrjan, care i-a dedicat victoria din runda trecută lui Cătălin Hîldan, a spus acum ce trebuie să facă echipa lui pentru a pune mâna în sfârșit pe marele trofeu. „Jucăm la Dinamo și suporterii își doresc asta. De asta am spus asta anul trecut, dar acum vrem să o luăm meci cu meci și să adunăm puncte. Sezonul acesta cred că e important să fim echilibrați. Nu vrem să vorbim foarte mult, vrem să arătăm pe teren!”, a mai spus fotbalistul român.

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S-au reluat lucrările la noul stadion al lui Dinamo

Dinamo speră ca în următorii ani să se lupte la titlu și să participe în cupele europene pe noul său stadion. , după ce au fost întrerupte timp de mai multe luni, pe perioada verii. Cea de-a doua fază a construcției a început oficial, iar la final se așteaptă ca stadionul să poarte numele legendarului Mircea Lucescu și să aibă o capacitate totală de peste 25.000 de locuri. Totul ar trebui să fie finalizat în 2027, însă inaugurarea va avea loc, cel mai probabil, în 2028. În prezent, Arena Națională și stadionul „Arcul de Triumf” sunt variantele de disputare ale meciurilor de acasă pentru Dinamo.