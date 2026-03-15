Dinamo dă lovitura! Negociază transferul unui campion european şi finalist de Champions League. Exclusiv

Dinamo a ieşit din grupele Champions League, dar ambiţiile rămân mari în sezoanele viitoare. FANATIK a aflat că şefii echipei pregătesc un transfer de top, fostul căpitan european cu Spania, Daniel Dujshebaev.
Marian Popovici
15.03.2026 | 17:30
Dinamo a pierdut la limită, scor 29-30, în faţa lui Sporting Lisabona, în ultimul meci din grupele Champions League. „Dulăii” au părăsit competiţia supremă cu doar două victorii în cele 14 meciuri disputate, pe locul 7 în grupa A.

Daniel Dujshebaev negociază transferul la Dinamo!

În ciuda unui sezon modest pe plan european, ambiţiile rămân mari la Dinamo. Antrenorul Paulo Pereira a primit credit din partea conducerii şi pentru sezonul viitor pentru a construi o echipă puternică.

Iar Dinamo e gata să facă un transfer spectaculos. FANATIK a aflat că şefii echipei negociază cu Daniel Dujshebaev, interul stânga de la Kielce şi al naţionalei Spaniei. Ar fi o lovitură de impact pentru „dulăi”, ibericul fiind un jucător de top.

Antrenat de tatăl său la Kielce: „Nu vor avea nicio problemă să îşi găsească echipe noi”

La Kielce este antrenat de tatăl său, Talant Dujshebaev, unul dintre cei mai titraţi antrenori din handbalul masculin. El pregăteşte echipa poloneză din 2014, iar din anul 2017 îi are sub comandă şi pe cei doi fii ai săi: Alex şi Daniel Dujshebaev.

Kielce este dublă finalistă de Champions League, în 2022 şi 2023, cu fraţii Dujshebaev în echipă. Chiar şi aşa, Talant a fost acuzat de nepotism de presa poloneză. Anul trecut, antrenorul a declarat că cei doi fii ai săi vor pleca în 2026:

„„Am auzit de mulți ani că Alex și Dani joacă la Kielce pentru că sunt tatăl lor.  Ei vor pleca de la Kielce în 2026 și cred că nu vor avea nicio problemă pentru a-și găsi echipe noi”, a spus Talant Dujshebaev în 2025.

Dinamo ar putea să îl piardă în vară pe Haniel Langaro!

Pentru Dinamo ar fi un transfer important, mai ales că Daniel Dujshebaev e considerat şi un jucător redutabil pe plan defensiv. Ibericul ar urma să acopere o eventuală plecare a lui Haniel Langaro de la echipă.

Pe acel pot, Dinamo îi mai are pe Pedro Valdes, Andrei Buzle şi căpitanul Robert Militaru, folosit îndeosebi pe fază defensivă în meciurile europene. Langaro a venit de la Barcelona în vara anului 2024.

Dublu campion european și medaliat olimpic cu naționala Spaniei!

Daniel Dujshebaev, în vârstă de 28 de ani, este dublu campion european cu naţionala Spaniei, cu care a câştigat titlul continental în 2018 şi 2020. Mai are în palmares două medalii de bronz la Mondiale (2021, 2023) şi un bronz la Jocurile Olimpice de la Paris (2024).

Jucătorul spaniol este dublu finalist de Champions League, în 2022 şi 2023. Kielce a pierdut ultimul act cu Barcelona (37-35), respectiv Magdeburg (30-29). În vară, la Kielce se anunţă o restructurare masivă. Antrenorul Talant Dujshebaev are contract până în 2028, iar din acest an a preluat și conducerea naționalei Franței.

Daniel Dujshebaev, în tricoul lui Kielce. Sursa: hepta.ro
  • 28 de ani are Daniel Dujshebaev
  • 9 ani a petrecut jucătorul iberic la Kielce
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
