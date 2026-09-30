Dinamo pregătește un nou transfer! „Câinii” au început discuțiile pentru internaționalul român

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„Câinii” și l-au trecut pe listă pe Hunor Batzula, mijlocașul ofensiv în vârstă de 18 ani de la Sepsi. Este chiar adversara pe care o vor întâlni vineri, 9 octombrie, în primul joc de după întreruperea pentru echipele naționale. Internațional U18 și U19 al României, Batzula a intrat în atenția lui Dinamo datorită prestațiilor sale recente. FANATIK a aflat că între Dinamo și Sepsi a avut loc deja și o convorbire în care reprezentanții liderului din SuperLigă au cerut referințe despre fotbalist. Despre faptul că Dinamo îl place pe Batzula a scris în premieră , acum câteva zile.

Burcă i-a dat banderola de căpitan lui Batzula în meciurile cu FCSB și Csikszereda

Hunor Batzula este prima variantă U21 pe care contează Ovidiu Burcă în acest sezon. Pentru a-i arăta încrederea lui, antrenorul i-a oferit inclusiv banderola de căpitan în două dintre . Este vorba despre întâlnirile cu FCSB și Csikszereda, ambele încheiate cu scorul de 0-0.

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Batzula dă cel mai bun randament ca mijlocaș ofensiv, poziție din care își poate pune în valoare viziunea și tehnica. Burcă l-a folosit cu precădere în banda stângă după promovarea în SuperLigă. Jucătorul are un gol marcat în tricoul lui Sepsi, la 1-1 cu Farul, pe 23 august. În campania trecută, cea , Batzula a fost folosit în 19 jocuri. Debutul în prima echipă și l-a făcut, însă, încă din play-off-ul ediției 2023-2024 a SuperLigii. A intrat în minutul 81 al meciului cu Farul, de pe 3 mai 2024, când avea numai 16 ani și 3 luni.

Batzula a fost aproape de un transfer în Ungaria, dar a refuzat să plece în ultima clipă

Hunor a strâns selecții în naționalele U18 și U19 ale României. Are și goluri marcate atât în partidele oficiale, cât și în această lună, la turneul Stevan Vilotic din Serbia. Batzula a decis meciul cu Bulgaria, terminat 1-0, cu o reușită venită în ultimul minut și a înscris și în victoria cu Serbia (3-1). La competiție a mai participat și Ungaria, în fața căreia România a cedat la limită, 1-2.

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Cota lui Batzula pe portalul Transfermarkt atinge astăzi 350.000 de euro. Laszlo Dioszegi, președintele lui Sepsi, știe că jucătorul îi poate aduce un venit important în viitor. „O să vedem, la vară sau peste un an ce se va întâmpla. E inutil să vorbim acum despre sume. În primul rând, el trebuie să joace, să demonstreze și apoi vom vedea.

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A început foarte bine sezonul. E un jucător foarte rar care are ambele picioare. E cel mai important ca un jucător să dea cu ambele picioare! Plus, este unul dintre puținii jucători care pot juca și decar și aripă. Este un jucător polivalent, dar are nevoie de încurajare, de cât mai multe meciuri”, a comentat oficialul pentru .

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În urmă cu 2 ani, Sepsi a fost la un pas să-l piardă pe Batzula. Clubul ajunsese la un acord pentru transferul său în Ungaria, dar tânărul a refuzat în ultima clipă să plece și a decis să continue la Sf. Gheorghe.