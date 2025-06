Dinamo vrea să se despartă de jucătorul ajuns în „Ștefan cel Mare” ca o adevărată vedetă: „Are salariul prea mare și nu se justifică”

Real Madrid plătea 2,5 milioane de euro pentru Alberto Soro în 2019, iar, la șase ani distanță, Dinamo vrea să scape de contractul său „mare și nejustificat”. Atacantul spaniol a fost împrumutat în Portugalia în ultima jumătate de sezon, iar „câinii roșii” îi mai dau o singură șansă să confirme.

Alberto Soro, pe picior de plecare de la Dinamo: „A fost trimis în pregătire pentru reevaluare”

iar acum se poate concentra pe lotul de jucători pe care Zeljko Kopic îl va avea la dispoziție pentru următorul sezon. Andrei Nicolescu a dezvăluit că echipa din „Ștefan cel Mare” își alege cu grijă jucătorii, deoarece preferă calitatea, nu cantitatea.

Tot administratorul special al lui Dinamo a declarat că, dacă ar fi dorit, însă prefera ca mutările la echipă să aibă o rată de minimum 80% de succes. Unul dintre exemplele negative este Alberto Soro.

Atacantul spaniol a ajuns în România ca o mare speranță, fiind un fotbalist care a fost cumpărat de Real Madrid în 2019, însă a fost cedat la doar un an distanță, la Zaragoza. Soro nu a convins în prima parte a sezonului și a fost împrumutat în a doua divizie portugheză, la Chaves, unde nu a avut nicio contribuție ofensivă în 15 meciuri.

Revenit din împrumut, Andrei Nicolescu a dezvăluit care sunt planurile echipei pentru atacantul de 26 de ani: „În cazul lui Soro, a fost o greșeală de apreciere a profilului, raportat la stilul de joc impus de Kopic. Nu s-a adaptat. Are un salariu mare, dar e sub contract încă doi ani.

Dacă ar fi livrat ce ne așteptam – goluri, assisturi – ar fi fost justificat. A fost trimis în pregătire, pentru reevaluare. Dacă nu convinge, vom căuta soluții”, a declarat Andrei Nicolescu, conform .

Dinamo l-a adus pe Charalampos Kyriakou, internațional cipriot cu 69 de selecții

Pe lângă Cristi Mihai și Alexandru Musi, care sunt jucători foarte talentați, dar și buni pentru regula U21, primul transfer al unui jucător cu experiență, cu care dinamoviștii ar putea să emită pretenții la play-off, este Charalampos Kyriakou.

Cipriotul are 69 de selecții pentru naționala sa, iar cea mai mare parte din carieră și-a petrecut-o în campionatul intern, la Apollon Limassol. „Visul meu, când am început să joc fotbal, a fost să joc în străinătate. Această ocazie a venit când eram în vacanță, să fiu sincer. Antrenorul m-a sunat și am vorbit cu el și el a făcut clicul. M-a convins că este timpul să fac ceva bun, ceva special. Dar ok, din vorbe totul este ușor, este timpul să mergem pe teren și să arătăm că vorbele pe care le spunem nu sunt doar cuvinte”, a spus Charalampos Kyriakou pentru 48 TV.