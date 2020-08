Dinamo Zagreb, avertizată de un fotbalist din Liga 1: “CFR Cluj joacă neatractiv, se apără cu opt fotbalişti”

CFR Cluj continuă miercuri, de la ora 21:00, parcursul european, de această dată cu un duel în faţa lui Dinamo Zagreb. Înainte de meciul din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, un fotbalist din Liga 1 i-a avertizat pe croaţi în legătură cu jocul prestat de campioana României.

Marko Dugandzic, noua perlă a lui FC Botoşani, a vorbit în presa din Croaţia şi a oferit o scurtă descriere a lui CFR Cluj. Atacantul moldovenilor, implicat cu echipa lui în turul 1 preliminar din Europa League, i-a atenţionat pe croaţi asupra jocului defensiv al formaţiei din Gruia.

În plus, presa din Croaţia a încercat să afle şi câteva detalii despre Dan Petrescu. Jurnaliştii de la Vecernji au stat de vorbă cu Sammir, fost internaţional croat şi jucător pe care “Bursucul” l-a antrenat la Jiangsu Suning.

CFR Cluj – Dinamo Zagreb, prefaţat în presa din Croaţia de Marko Dugandzic

“Dacă Olmo (n.r. Dani Olmo, transferat în vară la RB Leipzig) era la echipă şi cu Bjelica (n.r. Nenad Bjelica, fostul antrenor al lui Dinamo Zagreb) pe bancă, Dinamo nu-i dădea nicio şansă Clujului. Va fi mai dificil pentru Dinamo, dar tot o văd favorită la calificare.

CFR nu are jucători de clasă precum Dinamo, care joacă mult mai bine şi are multă experienţă în cupele europene. Cu toate astea, CFR Cluj nu trebuie subestimată. Sevilla nu a putut s-o bată în două meciuri. CFR e specialistă în performanţele interne.

Folosesc un presing avansat, deschid scorul şi apoi se retrag cu opt fotbalişti în defensivă. Joacă neatractiv, cu mingi lungi. Ciprian Deac este cel mai periculos jucător al lor, mai ales la lovituri libere şi la cornere”, a spus Marko Dugandzic pentru Vecernji.

Sammir nu-şi aduce aminte cu plăcere de Dan Petrescu

Dan Petrescu a antrenat-o pe Jiangsu Suning în perioada 2015-2016, reuşind să câştige Cupa Chinei. Singurul gol al finalei cu Shanghai Shenshua a fost marcat de Sammir, însă fostul internaţional croat nu are amintiri prea plăcute din perioada când a fost pregătit de antrenorul campioanei României.

“Nu pot să spun nimic rău despre Petrescu. Am avut o bună şi corectă relaţie. Nu mi-a plăcut jocul prestat de noi cu el antrenor. Defensivă totală, cu trei închizători.

Aşteptam mereu să avem o oportunitate şi să marcăm. Nu puteam să dau randament aşa, astfel că nu prea am jucat titular când era el antrenor”, a spus Sammir pentru presa din Croaţia.

