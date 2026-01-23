Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous: „Se simte foarte rău! E contagios”. Exclusiv

Elias Charalambous s-a îmbolnăvit după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica a oferit în direct toate detaliile despre starea de sănătate a antrenorului cipriot.
Iulian Stoica
23.01.2026 | 12:30
Elias Charalambous s-a îmbolnăvit după Dinamo Zagreb - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a pierdut în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4. Șansele de calificare în fazele eliminatorii au scăzut foarte mult, iar doar printr-o minune campioana en-titre poate continua în Europa League. La finalul partidei, Elias Charalambous a avut un discurs dur, iar la scurt timp s-a îmbolnăvit.

Elias Charalambous a surprins pe toată lumea după Dinamo Zagreb – FCSB. Antrenorul cipriot a criticat dur atitudinea elevilor săi și a transmis că va purta o discuție cu Mihai Stoica, pentru că lucrurile nu pot continua astfel.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a transmis că e de fiecare dată la dispoziția antrenorului cipriot. Totodată, oficialul FCSB a dezvăluit că Elias Charalambous se simte foarte rău, tehnicianul fiind depistat cu gripă tip A după Dinamo Zagreb – FCSB.

„A fost o atmosferă la final… După meci nu intru în vestiar niciodată. Ne-am dus la hotel, jucătorii și staff-ul s-au dus la masă, însă fără mine, eu sunt la fasting.

Discut zilnic cu Elias Charalambous, îi sunt la dispoziție dacă are ceva să îmi spună. Să vedem acum, e contagios. A fost depistat cu gripă tip A și se simte foarte, foarte rău”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a declarat Elias Charalambous după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

La scurt timp după Dinamo Zagreb – FCSB, Elias Charalambous a avut un discurs manifest. Tehnicianul cipriot a transmis că lucrurile nu pot continua astfel și că se așteaptă la o schimbare din partea jucătorilor.

„Adversarul n-a trebuit să facă prea multe ca să câștige. N-am avut spirit. Nu am luptat pentru nimic. Le-am făcut un meci ușor adversarilor. Sunt foarte dezamăgit! Ceva trebuie să se schimbe.

Nu putem avea pretenții când ne prezentăm așa. Trebuie să schimbăm ceva. Dacă nu ne este foame de fotbal… Nu contează că jucăm cu Dinamo Zagreb sau cu altcineva. Probabil că am stagnat și continuăm să stagnăm. De asta spun că e momentul să se schimbe ceva. Trebuie să facem ceva! Nu mi-a plăcut atitudinea.

Trebuie să ne trezim! Nu avem nicio șansă așa. Cu această atitudine ne bătea și o echipă de Liga 2 astăzi. Dacă ne trezim, avem o șansă. Trebuie să ne trezim. Știu ce am de făcut”, a declarat Elias Charalambous la flash-interviu.

  • 160 de meciuri a adunat Elias Charalambous pe banca FCSB-ului
  • 1,40 puncte/meci este media obținută de antrenorul cipriot în 40 de partide disputate în actualul sezon

