Dinamo Zagreb – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League, etapa 7. Anunț important pentru suporterii români

Urmărește Dinamo Zagreb - FCSB live video în etapa 7 de Europa League pe FANATIK! Toate informațiile despre meci, formațiile de start, statistice, analize și reacțiile de la finalul jocului sunt aici.
Andrei David
22.01.2026 | 11:29
Dinamo Zagreb FCSB LIVE VIDEO in Europa League etapa 7 Anunt important pentru suporterii romani
SPECIAL FANATIK
Dupa 4-3 cu Feyenoord, FCSB are nevoie de o victorie cu Dinamo Zagreb in etapa 7 de Europa League pentru a continua lupta pentru play-off. Foto: SportPictures
Dinamo Zagreb – FCSB este meciul ultimei șanse pentru ambele formații. La startul rundei, cele două sunt sub linie, dar mai au două jocuri pentru a urca pe unul dintre primele 24 de locuri. Meciul direct de la Zagreb este decisiv și poate curma visul fazei eliminatorii pentru una dintre ele.

UPDATE: FCSB, anunț important pentru suporteri înainte de meciul cu Dinamo Zagreb

FCSB, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, a transmis că autoritățile croate doresc să mențină rivalitatea dintre fani sub control. Astfel, suporterii români se pot întâlni fie în zona de parcare a stadionului, ori la un pub aflat în zona arenei.

„Autoritățile croate doresc să mențină situația sub control la meciul din această seară și recomandă ca suporterii să evite deplasările neorganizate în jurul stadionului și, pe cât posibil, să rămână în zona de parcare. Totuși, cum zona de parcare nu este cea mai atractivă opțiune, organizatorii au identificat cel mai apropiat și mai sigur loc de întâlnire pentru suporteri, situat într-o zonă considerată sigură a stadionului.

Loc de întâlnire recomandat: Un pub aflat în apropierea stadionului, la următoarea adresă: Ul. Budaka Divka, 10000, Zagreb, Croația.

Vă încurajăm să vă adunați aici înainte de meci, să vă bucurați de atmosferă și să respectați indicațiile autorităților pentru ca totul să decurgă în siguranță. Vă mulțumim pentru înțelegere”, s-a arătat în anunțul oferit de FCSB.

Dinamo Zagreb – FCSB, live video în etapa 7 de Europa League

Dinamo Zagreb – FCSB se joacă joi, 22 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe stadionul Maksimir din capitala Croației, o arenă cu 35.123 locuri. Pentru croați va fi primul meci oficial din 2026, la mai bine de o lună de la ultimul joc din campionat. FCSB a jucat deja în 2026, pierzând în SuperLiga, scor 0-1 cu FC Argeș.

Clasament Europa League înainte de etapa 7. FCSB pe 27 din 34

O scurtă privire aruncată clasamentului din Europa League dezvăluie că Dinamo Zagreb are 7 puncte și ocupă, la startul etapei 7, locul 25. Rezultatele croaților sunt în cădere liberă. După două victorii, a urmat singura remiză și, apoi, trei înfrângeri consecutive.

FCSB a debutat și ea cu o victorie, 1-0 la Go Ahead Eagles, după care a pierdut pe rând cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), Basel (1-3) și Steaua Roșie Belgrad (0-1). Dar etapa trecută a reușit un meci mare, cu 7 goluri, și un rezultat pe măsură: 4-3 cu Feyenoord. Iar speranța calificării a reapărut în tabăra roș-albastră, care are 6 puncte și e pe locul 27.

Rămâneți pe FANATIK pentru toate detaliile legate de partida Dinamo Zagreb – FCSB din etapa 7 a Europa League.

Cine arbitrează Dinamo Zagreb – FCSB și ce brigadă a fost delegată

În meciul din capitala Croației, dreptatea va fi împărțită de o brigadă din Țările de Jos (Olanda). Pe teren se vor afla Sander van der Eijk (la centru), Rens Bluemink și Stefan De Groot (tușieri), dar și Joey Kooij (al patrulea arbitru). Iar în camera VAR belgianul Jan Boterberg va fi secondat de olandezul Clay Ruperti.

Din actualul lot al lui FCSB, Octavian Popescu și Denis Alibec l-au mai avut la centru pe Sander van der Eijk. La Euro U21 de anul trecut, România cu Tavi Popescu în teren pierdea 1-2 în fața Spaniei. Iar Alibec, pe atunci la Farul, câștiga cu 1-0 în fața lui Sheriff Tiraspol, în preliminariile Champions League, în iulie 2023, cu olandezul la centru.

Echipe probabile la Dinamo Zagreb – FCSB

FCSB nu se poate baza pe cele două achiziții din această iarnă, Andre Duarte și Ofri Arad, cei doi neavând drept de joc în Europa League. Însă, în lipsa regulii U21, Gigi Becali poate să renunțe la tinerii Toma sau Stoian din primul 11. Graovac, suspendat pentru primul meci din 2026, cu FC Arges, e apt pentru Dinamo Zagreb. În aceste condiții, Lixandru poate să urce la mijloc, acolo unde se simte cel mai bine.

Pentru meciul de la Zagreb, cu Dinamo, FCSB se va baza pe cea mai bună formulă posibilă:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, Dawa, Radunovic – Lixandru, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Istoricul meciurilor Dinamo Zagreb – FCSB. Statistică oficială

De când Gigi Becali e finanțator, FCSB a întâlnit Dinamo Zagreb doar în meciuri amicale. S-a întâmplat în două rânduri și de fiecare dată a fost remiză. În februarie 2011 a fost un 1-1, iar în iunie 2018 s-a terminat 0-0.

Cine transmite la TV meciul Dinamo Zagreb – FCSB

Ca de obicei, dacă e Europa League, meciul se vede pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Și, pentru că joacă o echipă românească, Dinamo Zagreb – FCSB se transmite pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00.

Online, meciul poate fi urmărit live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go, ce difuzează prin internet cele două posturi de televiziune ce transmit meciul.

Cote pariuri Dinamo Zagreb – FCSB în Europa League

Cu un singur punct între ele, Dinamo Zagreb și FCSB duc o luptă de care pe care pentru calificarea în faza următoare. Croații au avantajul terenului propriu, dar și al valorii lotului – 64 de milioane de euro, față de 40,25 milioane FCSB –, astfel că, la casele de pariuri, sunt favoriți. Cota la victorie pentru Dinamo Zagreb este 1,62, iar pentru FCSB este 4,90, în timp ce remiza primește 3,80.

Dinamo Zagreb a primit gol în fiecare meci de până acum. De marcat, a marcat în patru din cele șase runde disputate, iar golaverajul este 8-13. De partea cealaltă, FCSB a scăpat cu poarta intactă la primul joc, 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles, după care a luat gol meci de meci. Și, la fel ca adversara de joi, campioana României a marcat în patru din cele 6 jocuri anterioare.

În ceea ce privește pariurile pe goluri, cotele pentru meciul Dinamo Zagreb – FCSB sunt 1,91 pentru „ambele marchează” și tot 1,91 pentru „peste 2,5 goluri”.

Urmărește în timp real Dinamo Zagreb – FCSB, live text pe FANATIK

Dinamo Zagreb – FCSB va fi live text și video pe FANATIK. Nu pierde nicio fază a meciului din etapa 7 de Europa League. Și nici reacțiile de final ale protagoniștilor, clasamentul actualizat și toate calculele calificării pentru faza play-off-ului.

