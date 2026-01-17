Dinamo Zagreb, meciul de adio al lui Denis Alibec la FCSB!? Anunțul lui Gigi Becali: „E testul final!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Denis Alibec nu se dovedește a fi un transfer bun pentru FCSB. Fostul atacant al Farului a semnat în vară cu gruparea „roș-albastră”, dar a reușit să marcheze un singur gol, în partida din Cupa României contra divizionarei secunde Gloria Bistrița. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că atacantul va primi o ultimă șansă la FCSB în partida cu Dinamo Zagreb din Europa League.

Meciul cu Dinamo Zagreb, ultimul pentru Denis Alibec la FCSB? Anunțul lui Gigi Becali

FCSB are din nou speranțe la o calificare în primăvara europeană, după victoria fabuloasă din meciul cu Feyenoord, 4-3, însă campioana are mare nevoie de un succes în Croația, contra lui Dinamo Zagreb. Partida va fi una de totul sau nimic și pentru Denis Alibec, Gigi Becali afirmând că duelul de la Zagreb ar putea fi ultimul la FCSB pentru experimentatul atacant.

„O să vedem. I-am zis lui Meme să îi spună că va juca și el la Zagreb. Vreau să văd dacă renunț la el. Vreau să văd dacă renunț definitiv sau mă mai gândesc la el. (n.r. la Zagreb va fi testul final pentru Alibec) Da. Ori îl scot din lot definitiv, ori mă mai bazez pe el”, a afirmat patronul campioanei la FANATIK SUPERLIGA. .

Denis Alibec a jucat în 13 partide pentru FCSB în acest sezon, având trei contribuții decisive. Atacantul a marcat un gol și a oferit un „assist” în succesul cu 3-1 din Cupa României contra celor de la Gloria Bistrița, contribuind cu o pasă decisivă și în victoria din debutul grupei de Europa League, 1-0 în Olanda cu Go Ahead Eagles.

Gigi Becali a dezvăluit cât va juca Dennis Politic în Croația

Într-o situație diferită de cea a lui Denis Alibec se află Dennis Politic. Deși nu a confirmat până acum, fotbalistul va mai primi șanse la gruparea „roș-albastră”, principalele argumente în favoarea sa fiind vârsta, prestațiile avute la Dinamo și suma de transfer. „Politic va juca o repriză (n.r. cu Dinamo Zagreb).

Cu Politic mai am răbdare pentru că încă mai cred în el. Politic trebuie să fie fotbalist, era prea bun ca să uite fotbalul. Trebuie vorbit cu el, ‘Bă, du-te, joacă de plăcere, distrează-te. Fă ce vrei tu, nu se supără nimeni, să nu ai emoții’. Așa trebuie vorbit cu el, el are emoții”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ultimul meci în care Dennis Politic a evoluat pentru FCSB a fost tot o partidă din cupele europene, 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad pe 27 noiembrie. Mai apoi, internaționalul român a fost rezervă neutilizată la aproape toate jocurile, .

În ce situație se află FCSB în Europa League

Înainte de partida cu Dinamo Zagreb din penultima etapă, FCSB ocupă locul 27 în clasament, cu 6 puncte. Gruparea „roș-albastră” este la doar o lungime de pozițiile care duc în play-off, însă un succes în Croația este esențial pentru a păstra șanse la calificare. În ultima rundă, campioana României va disputa un alt meci foarte dificil, pe teren propriu împotriva lui Fenerbahce.