DinamoFest la fiecare meci de acasă! Planul lui Andrei Nicolescu: „Un mare succes!”

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Primul meci pe teren propriu al lui Dinamo a venit cu o surpriză din partea conducerii clubului pentru suporterii alb-roșii. Pe terenul sintetic din spatele arenei „Arcul de Triumf” a avut loc un amplu eveniment dedicat fanilor

DinamoFest, la debut! Surpriza lui Dinamo pentru suporteri

Primii suporteri dinamoviști au ajuns la prima ediție a DinamoFest chiar cu trei ore înainte de startul partidei și au fost întâmpinați cu muzică, zone de relaxare, băuturi reci și mâncare. Pe scurt, „încălzirea” perfectă pentru Andrei Nicolescu a fost de asemenea prezent la eveniment și a fost asaltat pentru poze, a vorbit în mod deschis cu suporterii, în ciuda conflictului cu aripa dură a galeriei „câinilor”, și a fost prezent printre fani până la final.

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Succesul de care a avut parte acest eveniment i-a făcut pe cei din conducere să își dorească să mai organizeze astfel de acțiuni și la meciurile viitoare, mai ales . Dacă va avea succesul scontat, astfel de activități vor fi implementate la toate partidele de pe teren propriu. Pentru copii, evenimentul a fost unul și mai special, fiind gândit cu o sumedenie de activități, de la jocuri interactive și pictat pe față în culorile lui Dinamo la tras șuturi la poartă, unde s-au aflat portari de la juniorii lui Dinamo.

Dan Gătăianțu, primele concluzii după DinamoFest: „Un mare succes”

FANATIK a stat de vorbă cu Dan Gătăianțu, președintele Consiliului de Administrație al lui Dinamo, cara oferit mai multe detalii despre DinamoFest: „Eu cred că a fost un mare foarte succes și pot spune asta pentru că am fost și eu prezent acolo alături de soția mea și de alți reprezentanți ai lui Dinamo. Cred că a fost foarte bine venit și am interacționat cu foarte mulți suporteri dinamoviști care cred că s-au bucurat de inițiativă.

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M-a bucurat foarte mult că erau familii cu copii și am văzut zâmbete pe fețele lor, plus că au fost multe activități acolo și îi așteptăm pe suporteri în număr și mai mare la meciul următor. Eu cred că e o platformă importantă pentru Dinamo și noi suntem nevoiți să găsim soluții în lipsa unui stadion propriu”, a declarat Gătăianțu pentru FANATIK.

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Dinamo îi așteaptă pe fani la DinamoFest și înainte de meciul cu Voluntari

Dan Gătăianțu a confirmat că DinamoFest va avea loc și la următorul meci pe care Dinamo îl va disputa pe teren propriu. Meciul cu FC Voluntari este programat să se dispute în etapa cu numărul 4 din SuperLiga. „E esențial ca fanii să se poată aduna împreună, să își creeze amintiri și să se bucure împreună de Dinamo. Noi vom face asta la fiecare meci de acasă. Ne-am propus asta și DinamoFest va fi și la meciul cu Voluntari. E un demers pe care noi îl aveam în plan de foarte mult timp, dar doar acum am avut capacitatea administrativă pentru a putea organiza

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De la un eveniment la altul poate că va ieși din ce în ce mai bine și fanii vor avea parte de mai multe surprize, premii, poate vor participa jucători sau legende ale lui Dinamo, de ce nu. Sunt multe posibilități cu această platformă, inclusiv pentru cei din club care pot comunica direct cu fanii și pe care nu l-am avut până acum.

Eu cred că este o platformă foarte importantă din punct de vedere al sponsorilor pentru Dinamo, o suprafață nouă și inedită de expunere care nu a existat până acum. Au fost deja câțiva parteneri importanți care și-au expus brandurile în cadrul acestui eveniment. Noi vom veni și cu produsele noastre acolo, va apărea și înghețata Dinamo.

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E un sentiment foarte pozitiv pentru fani înainte de meci și vii cu alt suflu, plus că suporterii vin acolo să mănânce un mic, să bea o bere și banii ăștia intră la club, susțin Dinamo în loc să fie în alt loc, nu? Potențialul este foarte mare și îi felicit pe colegi care au reușit să pună totul pe picioare în timp record și să se deruleze atât de bine”, au fost cuvintele lui Dan Gățăianțu.