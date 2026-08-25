Dinamovist cu sânge de rapidist! Finul lui Pancu e cel mai bun din Superligă!

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Codruț Sandu, portarul de 20 de ani al celor de la Corvinul, este cel mai bun goalk-keeper din Superligă, după șase etape, într-un clasament alcătuit pe baza numărului de meciuri în care nu a luat gol.

Codruț Sandu a fost botezat de Daniel Pancu

Fotbalistul are un procent de intervenții reușite de 86,4 % și a fost om de bază și sezonul trecut, în care Corvinul a promovat en-fanfare în prima ligă. Cel poreclit „Lungilă”, din cauza înalțimii (1,91metri), vine dintr-o familie de sportivi și are un naș celebru.

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Pancone l-a botezat pe Codruț, în timpul mariajului său cu Mihaela Stanciu, sora fostului mare rapidist Nicolae Stanciu. Mama lui Codruț Sandu este și ea un personaj remarcabil în fotbalul românesc.

Mama portarului este prima femeie din România cu licența Pro

Speranța Popescu este cunoscută ca prima femeie din România care a primit licența PRO de antrenor, într-o promoție alături din care a mai făcut parte Adi Mutu, Mirel Rădoi, Marius Măldărășanu, Costin Curelea, Dorin Goian, Florin Bratu, Nea Constantin, Laszlo Balint sau Giani Kiriță.

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Fostă secretară la Rapid în anii 2000 și ulterior la FRF, aceasta a a fost și jucătoare de fotbal, dar și arbitru. Ulterior, a devenit antrenoare la junioarele lui Carmen București și ale Rapidului.

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Fotbalistul e împrumutat de Dinamo la Hunedoara

Rapidist de mic, Codruț s-a antrenat cu Concordia Chiajna și s-a legitimat la Dinamo, care avea grupe de vârsta sa, pe vremea când Rapidul activa în Liga 4. În paralel cu fotbalul, el a practicat atletismul, la CS Rapid, probele sale favorite fiind cele de viteză, 100 m și 200 m.

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Fost intrenațional de juniori, acum portar la echipa U20 a României, Codruț Sandu a figurat, la 17 ani, pe foaia de joc a meciului FC Dinamo 1948 – FC Rapid 1923, scor 1-7, din Liga 3 feminin de fotbal, ca antrenor cu portarii, în staff-ul condus de Iosif Damaschin și Speranța Popescu, ultima fiind mama sa.

El i-a dat atunci o mână de ajutor mamei sale, ocupându-se de pregătirea portărițelor Rapidului. Deși este rapidist 100%, crescut în peluza giuleșteană, Codruț Sandu se află sub contract cu Dinamo. Codruț a semnat cu echipa din Ștefan cel Mare, un contract valabil până în 2029, iar “câinii” l-au împrumutat pentru al doilea an consecutiv la Corvinul. Unde are un sezon excelent fiind, până în acest moment cel mai bun goal-keeper din SuperLigă.