Dinamovist pur-sânge! Florentin Petre a izbucnit în lacrimi când a privit spre peluza “câinilor”, la finalul meciului cu Hermannstadt. Foto

Dinamo a urcat pe loc de play-off după victoria de pe . “Câinii” au depăşit CFR Cluj în clasament graţie victoriei de la Sibiu, golurile fiind marcate de Selmani din penalty şi Boateng.

Dinamovist pur-sânge! Florentin Petre a izbucnit în lacrimi când a privit spre peluza “câinilor”

La finalul meciului, Florentin Petre a oferit o imagine emblematică. Antrenorul secund al lui Kopic, “câine” pur-sânge a izbucnit în lacrimi în momentul în care a văzut plină peluza dinamovistă la Sibiu, încă o dovadă a iubirii pentru culorile alb-roşii.

, în prima repriză a meciului cu Hermannstadt, Florentin Petre a fost omul care a dat indicaţii pe tot parcursul partidei, până la fluierul final, când a izbucnit în lacrimi.

Florentin Petre a semnat în vară cu Dinamo: “Nicăieri nu-i ca acasă. Mă bucur foarte tare de acest moment”

Fostul mijlocaş dinamovist a revenit acasă în vară, mutarea fiind anunţată în exclusivitate de FANATIK. Atunci, Florentin Petre a declarat că a lăsat totul baltă pentru a se întoarce la Dinamo, unde a fost dorit ca antrenor secund:

“Nicăieri nu-i ca acasă. Mă bucur foarte tare de acest moment, am muncit foarte mult să ajung aici. Am întâlnit oameni hotărâţi, oameni care vor să facă performanţă, atât domnul Kopic cât şi domnul Nicolescu.

Am stat puţin de vorbă, am văzut care sunt ideile şi tot ceea ce ne dorim împreună. Mă bucur foarte tare că fac parte din echipă. De aia am şi renunţat la contractul cu Unirea Ungheni. Pe calea asta vreau să le mulţumesc.

“Mai discuţi de bani şi toate cele când vii să faci performanţă la clubul la care ţi-ai petrecut cei mai frumoşi ani din viaţă?”

Mi-au oferit nişte condiţii foarte bune pentru a face performanţă acolo. Nu plecam niciodată dacă nu apărea oferta de la Dinamo. Am muncit foarte mult acolo şi am întâlnit nişte oameni deosebiţi.

În frunte cu domnul primar Prodan. A fost singura mea dorinţă când am semnat acolo. Dacă o să primesc ofertă de la Dinamo aş vrea să merg. Au înţeles, n-a fost nicio problemă, am putut pleca de cum am primit oportunitatea.

Ne-am înţeles repede cu cei de la Dinamo, fără nicio problemă. Mai discuţi de bani şi toate cele când vii să faci performanţă la clubul la care ţi-ai petrecut cei mai frumoşi ani din viaţă? Nu vorbim de lucrurile astea“, a spus Florentin Petre pentru FANATIK în momentul în care s-a întors acasă.