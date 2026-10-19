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Dinamoviștii au anunțat cine îl va înlocui pe Pascual în meciul cu CFR Cluj: „E cel mai puternic fundaș al nostru”

Flaviu Popa
19.10.2026 | 10:14
Dinamovistii au anuntat cine il va inlocui pe Pascual in meciul cu CFR Cluj E cel mai puternic fundas al nostru
EXCLUSIV FANATIK
Dinamoviștii au anunțat cine îl va înlocui pe Pascual în meciul cu CFR Cluj E cel mai puternic fundaș al nostru
Dinamo nu se va putea baza pe „stâlpul” din apărare Martin Pascual. Spaniolul este suspendat pentru meciul următor cu CFR, însă „câinii roșii” au găsit deja soluții.
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Martin Pascual nu va juca cu CFR Cluj, fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Cu toate acestea, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a anunțat cine va fi titularizat în apărare în locul spaniolului pentru meciul din 25 octombrie de la ora 19:00 din Gruia.

Cine îl va înlocui pe Martin Pascual în apărarea lui Dinamo în meciul cu CFR Cluj?

Cel mai probabil, soluția la care se va opta va fi Imran Fetai. „Cel mai bucuros este un antrenor care are de făcut alegeri dificile pentru primul 11. La fel, dacă are 24 de jucători mulțumiți, înseamnă că ceva nu este bine acolo. Fetai este cel mai puternic fundaș pe care îl are Dinamo în acest moment.

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Exclus să fie retras Mărginean! Este prima dată când campania de transferuri ne-a permis să nu mai încercăm artificii, folosind jucători pe alte posturi decât cele naturale pentru ei”, a explicat președintele lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

Tinerii lui Dinamo au avut parte de o ședință pentru a înțelege mai bine ce înseamnă disciplina și respectul față de meseria de fotbalist

Andrei Nicolescu a vorbit și despre atitudinea jucătorilor tineri de la Dinamo, fiind știut faptul că bucureștenii au o echipă tânără. Președintele dinamovist a explicat că a existat o discuție serioasă în vestiar în care fotbaliștii mai boemi au înțeles cât de important e să muncească pentru a-și face o carieră.

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„După o etapă sau două, Cătălin Cîrjan și Opruț au avut o întâlnire cu ei, cu toți, și le-au spus: «Bă, băieți, noi considerăm că, dacă am fi avut antrenorul acesta la vârsta voastră, am fi ajuns mult mai departe în fotbal. Veniți și voi la ora 8 dimineața!».

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De atunci, atitudinea tuturor s-a schimbat. Am fost și eu, și Cosmin la acea discuție. Reacția a fost bună și îi felicit pe toți pentru asta. Duțu este un jucător de mare viitor. Acum îi este foarte greu să intre în primul 11, la fel cum îi este și lui Mazilu sau lui Cristi Mihai. Este foarte greu, dar asta nu înseamnă că nu sunt acolo. Calitatea antrenamentelor a crescut foarte mult. Diferența dintre ei la antrenamente este foarte mică, aproape că nu există”, a completat Nicolescu.

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Andrei Nicolescu, CULISE din VESTIARUL lui Dinamo

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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