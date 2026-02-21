Sport

Dinamoviștii au fost deconspirați înaintea derby-ului cu Rapid. Ce a apărut pe internet în ziua meciului. Foto

Dinamo joacă sâmbătă seară contra Rapidului. Ce a apărut pe internet despre „câini” chiar în ziua marelui meci de pe Arena Națională.
21.02.2026 | 16:04
Dinamovistii au fost deconspirati inaintea derbyului cu Rapid Ce a aparut pe internet in ziua meciului Foto
Dinamoviștii, prinși în „offside” pe internet înaintea derby-ului cu Rapid. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Derby-ul Rapid – Dinamo este așteptat de întreaga țară. Bătălia dintre cele două rivale a început cu mult înaintea fluierului de start de pe Arena Națională. Cum au fost deconspirați „câinii” pe internet înaintea marelui meci.

Dinamo, deconspirată pe internet. Grafică de meci „împrumutată”

Microbiștii români „fierb” în așteptarea unui nou episod al disputelor dintre Rapid și Dinamo, care se va consuma sâmbătă seară, de la 20:30, pe Arena Națională. Meciul din etapa 28 din SuperLiga a început deja pe internet.

Mai exact, Dinamo și-a atacat rivala cu un video cu mesaj subînțeles, în timp ce giuleștenii le-au răspuns la scurt timp. „Câinii” au fost însă prinși în offside cu una dintre postările de pe pagina oficială.

Mai exact, pe 21 februarie, la ora 08:36, pe pagina oficială de Facebook a lui Dinamo a fost postată o poză cu un câine care are atârnat de unul dintre colți un lanț ce se termină cu sigla Rapidului. Aceeași grafică a fost utilizată însă, deja, de australienii de la Western Sydney Wanderers pe 31 ianuarie.

Echipa din Australia a folosit această grafică înaintea meciului contra Sydney FC, pe care l-au pierdut în cele din urmă cu 1-4, scenariu pe care „câinii” nu și-l doresc cu Rapid.

Grafici asemănătoare. Cine a mai folosit ideea publicată de Dinamo

Graficele au un rol important în sport, ele fiind menite să atragă interesul spectatorilor dar și să anime atmosfera, mai ales înaintea unui meci important. Pe 29 noiembrie 2025, NC State Wolfpack football, echipa de fotbal american, posta în mediul online o idee asemănătoare cu cea prezentată mai sus.

Este de precizat faptul că în imagine, de data aceasta, este un lup, iar unghiul din care este prezentat diferă, însă cadrul general seamănă destul de mult. Iată postarea respectivă:

  • 11 ani au trecut de la ultima victorie a lui Dinamo contra Rapidului
  • 11 aprilie 2015 a fost data când Dinamo câștiga ultima dată în fața rivalei din Giulești (2-0) 
