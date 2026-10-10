Dinamoviștii au lovit din nou cu o poză virală! Festival în comentarii: „Bate un vânt de titlu”

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Dinamo nu a avut foarte multe emoții în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe și a câștigat meciul cu 2-0. Scorul final a fost stabilit încă din minutul 36, după ce Soro a înscris al doilea gol al „câinilor”. După fluierul final, sărbătorind al zecelea meci consecutiv fără înfrângere în SuperLiga României, fotbaliștii și stafful lui Dinamo au făcut o poză de grup în vestiar, care a făcut furori pe rețelele de socializare.

Dinamo, poză virală după victoria cu 2-0 de la Sfântu Gheorghe

Nuno Campos a continuat perfect ceea ce Zelko Kopic a clădit în ultimii ani la Dinamo. După ce a pierdut în prima etapă, portughezul a pus echipa pe drumul cel bun și nu a mai avut niciun rezultat negativ. În ultimele zece meciuri, „câinii” au obținut 8 victorii și 2 remize, iar cel puțin până vor juca echipele din spatele său se va afla la 5 puncte de poziția secundă.

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După un nou meci bun, cel de la Sfântu Gheorghe, Dinamo a postat pe rețelele de socializare o poză de la sărbătoarea din vestiar. La fotografia de grup s-au prezentat atât fotbaliștii, cât și stafful tehnic, iar forma fizică a lui Ianis Tarbă a atras cele mai multe comentarii.

Show în comentariile fotografiei postate de Dinamo. Suporterii vor titlul

Inevitabil, după ce Dinamo a pierdut doar 7 puncte din primele 11 etape din SuperLiga României, fanii deja visează la titlu, deși s-a scurs abia 25% din sezon. Constanța este cel mai important detaliu pentru o campioană, tocmai de aceea concluziile se pot trage abia după sezonul regulat.

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În comentariile fotografiei postate pe Facebook-ul celor de la Dinamo, fanii au fost în extaz în comentarii și . De asemenea, și a prezentat un corp cu ajutorul căruia se poate susține cu ușurință o oră de anatomie: „Bate un vânt de titlu”; „Ce echipă avem; Ne face să bem; Să sărbătorim; Cu bere și vin; Clipa ce-o trăim!”; „Cine e pe primul loc? Dinamo e!”; „Tarbă dacă se lasă de fotbal se poate apuca ușor de culturism”; „Din păcate, momentan tarbă stă bine doar pe mușchi”; „Faceți loc! Vin câinii roșii”; „Important e finish-ul, dar și dacă începutul este devastator îi subordonăm pe toți!”, au fost doar câteva dintre zecile de comentarii de la postarea liderului din SuperLiga României.