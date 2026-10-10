Sport

Dinamoviștii au lovit din nou cu o poză virală! Festival în comentarii: „Bate un vânt de titlu”

Dinamo a ajuns la zece meciuri fără înfrângere în SuperLiga României și a făcut spectacol pe internet cu o poză din vestiar! Suporterii au luat cu asalt secțiunea de comentarii
Ciprian Păvăleanu
10.10.2026 | 05:33
Dinamovistii au lovit din nou cu o poza virala Festival in comentarii Bate un vant de titlu
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Dinamo nu a avut foarte multe emoții în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe și a câștigat meciul cu 2-0. Scorul final a fost stabilit încă din minutul 36, după ce Soro a înscris al doilea gol al „câinilor”. După fluierul final, sărbătorind al zecelea meci consecutiv fără înfrângere în SuperLiga României, fotbaliștii și stafful lui Dinamo au făcut o poză de grup în vestiar, care a făcut furori pe rețelele de socializare.

Dinamo, poză virală după victoria cu 2-0 de la Sfântu Gheorghe

Nuno Campos a continuat perfect ceea ce Zelko Kopic a clădit în ultimii ani la Dinamo. După ce a pierdut în prima etapă, portughezul a pus echipa pe drumul cel bun și nu a mai avut niciun rezultat negativ. În ultimele zece meciuri, „câinii” au obținut 8 victorii și 2 remize, iar cel puțin până vor juca echipele din spatele său se va afla la 5 puncte de poziția secundă.

ADVERTISEMENT

După un nou meci bun, cel de la Sfântu Gheorghe, Dinamo a postat pe rețelele de socializare o poză de la sărbătoarea din vestiar. La fotografia de grup s-au prezentat atât fotbaliștii, cât și stafful tehnic, iar forma fizică a lui Ianis Tarbă a atras cele mai multe comentarii. Marele absent, pe care lumea din comentarii l-a cerut pentru următoarea poză, a fost Andrei Nicolescu.

Show în comentariile fotografiei postate de Dinamo. Suporterii vor titlul

Inevitabil, după ce Dinamo a pierdut doar 7 puncte din primele 11 etape din SuperLiga României, fanii deja visează la titlu, deși s-a scurs abia 25% din sezon. Constanța este cel mai important detaliu pentru o campioană, tocmai de aceea concluziile se pot trage abia după sezonul regulat.

ADVERTISEMENT
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”....
Digi24.ro
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei

În comentariile fotografiei postate pe Facebook-ul celor de la Dinamo, fanii au fost în extaz în comentarii și visează la un titlu după două decenii. De asemenea, mulți l-au evidențiat și pe Ianis Tarbă, care s-a pozat fără tricou și a prezentat un corp cu ajutorul căruia se poate susține cu ușurință o oră de anatomie: „Bate un vânt de titlu”; „Ce echipă avem; Ne face să bem; Să sărbătorim; Cu bere și vin; Clipa ce-o trăim!”; „Cine e pe primul loc? Dinamo e!”; „Tarbă dacă se lasă de fotbal se poate apuca ușor de culturism”; „Din păcate, momentan tarbă stă bine doar pe mușchi”; „Faceți loc! Vin câinii roșii”; „Important e finish-ul, dar și dacă începutul este devastator îi subordonăm pe toți!”, au fost doar câteva dintre zecile de comentarii de la postarea liderului din SuperLiga României.

ADVERTISEMENT
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare...
Digisport.ro
Ținuta care a făcut înconjurul lumii a fost interzisă! ”Trebuie să ai mare curaj să porți așa ceva”
Poza de grup postată de Dinamo după victoria cu Sepsi. Foto: Dinamo București Facebook
Poza de grup postată de Dinamo după victoria cu Sepsi. Foto: Dinamo București Facebook

Conducerea lui Sepsi, prima reacție după scandările xenofobe ale fanilor lui Dinamo: „Mi...
Fanatik
Conducerea lui Sepsi, prima reacție după scandările xenofobe ale fanilor lui Dinamo: „Mi se pare penibil”. Update
Nuno Campos, discurs surprinzător după Sepsi – Dinamo 0-2: ”Trebuie să fim mai...
Fanatik
Nuno Campos, discurs surprinzător după Sepsi – Dinamo 0-2: ”Trebuie să fim mai buni”
Ovidiu Burcă și fotbaliștii lui Sepsi, plecăciune după înfrângerea cu Dinamo: „Cea mai...
Fanatik
Ovidiu Burcă și fotbaliștii lui Sepsi, plecăciune după înfrângerea cu Dinamo: „Cea mai bună echipă”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Înainte să ajungă la FCSB, a negociat cu Dinamo și Rapid: 'Lucrurile păreau...
iamsport.ro
Înainte să ajungă la FCSB, a negociat cu Dinamo și Rapid: 'Lucrurile păreau deja rezolvate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!