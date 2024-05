Dinamoviștii au pornit petrecerea pe gazon, după victoria din barajul pentru Superliga cu Csikszereda. Video

Dinamo s-a salvat de la retrogadarea directă inextremis și este nevoită să treacă de dubla manșă a barajului de promovare/menținere. Adversara dinamoviștilor este Csikszereda, condusă de Robert Ilyes, care a terminat pe poziția a șasea a play-off-ului Ligii 2.

Jucătorii lui Dinamo, în extaz

Dinamo București a făcut un pas uriaș pentru a-și menține poziția în SuperLiga, după ce au învins-o pe FK Csikszereda. „Câinii“ au înscris prin Denis Politic, care a reușit o dublă și a fost omul victoriei cu 2-0.

Victoria lui Dinamo nu este foarte surprinzătoare, întrucât Csikszereda a prins barajul prin prisma unor condiții favorabile. Miercurenii au terminat pe ultima poziție în play-off și joacă barajul datorită imposibilității Corvinului și lui CSC Șelimbăr de a promova.

Partida a fost una excelentă pentru „câini“, care au avut o atmosferă de invidiat, cu 31.123 de fani în tribune, un record în ultimii 4 ani. Victoria a fost celebrată de jucători alături de familiile lor, chiar pe terenul Arenei Naționale.

„Câinii“, alături de cei dragi, au cântat cu galeria lui Dinamo, care s-a ridicat la nivel înalt. Politic & Co. au aplaudat, au filmat galeria, au fluturat steaguri și fulare, după ce au făcut un pas uriaș.

Atmosfera, lăudată de oaspeți

„Pot să spun că am început jocul puțin temători. S-a văzut presiunea publicului pe jucătorii mei. Primele 20-25 de minute ne-au presat tare. Am ieșit din presiunea lor, după minutul 30 am echilibrat puțin partida.

„Pot să spun că am început jocul puțin temători. S-a văzut presiunea publicului pe jucătorii mei. Primele 20-25 de minute ne-au presat tare. Am ieșit din presiunea lor, după minutul 30 am echilibrat puțin partida. [..]

S-a văzut presiunea publicului, a contat foarte mult. Dacă nu jucam pe Național Arena, poate arătam și noi altfel. Când îți cântă 30.000 de spectatori în spate, normal că simți energia, nu simți oboseală. Publicul te împinge la victorie“, a spus Robert Ilyeș.

la încălzire, văzând atmosfera: „Fantastic (n.r. atmosfera). Nu îmi găsesc cuvintele. Când am ieșit la încălzire m-am simțit fotbalist, dar după încălzire, când a început meciul, a fost foarte bine“.

Jucătorii lui Dinamo sărbătoresc cu familiile