Dinamoviștii au vrut să obțină victoria pentru noul patron: ”Echipa este alături de Mulţescu”

Dinamo București a terminat la egalitate, scor 1-1, în meciul cu FC Hermannstadt din prima etapă a Ligii 1. Golurile partidei au fot marcate de Deian Sorescu (penalty, minutul 59) și Joalisson (mniutul 32).

Dinamoviștii își doreau să câștige pentru noul patron. Portarul lui Dinamo vrea să obțină toate cele trei puncte în meciul contra Chindiei Târgoviște.

Straton crede că Dinamo ar fi meritat să câștige. Portarul ar vrea ca echipa sa să evolueze în ”Ștefan cel Mare” și nu pe Arena Națională.

”Avem un patron nou şi ne doream să câştigăm”

”Nici nu ştiu care a fost finalul sezonului şi care a fost începutul. Avem un patron nou şi ne doream să câştigăm. Din păcate s-a terminat remiză.

Sper să legăm acest punct cu o victorie în meciul cu Chindia. Colegii mei ştiu că nu-i cert că aşa vreau, o să ne luăm în braţe când o să ajungem în cantonament. Meritam victoria după jocul din a doua repriză.

Sper să dea drumul şi la noi cu suporteri, au nevoie de o şansă. Echipa este alături de Gigi Mulţescu, noi ştim că el rămâne. Cosmin Contra e un antrenor imens, dar nu ştiu mai mult. Vreau să jucăm pe un stadion al nostru, Arena Naţională nu este a lui Dinamo” , a declarat Cătălin Straton.

Achim a debutat la Dinamo

Vlad Achim este la primul meci pentru Dinamo. El a ales să vină la echipa din ”Ștefan cel Mare” pentru că este o formație care își propune obiective importante:

”Am jucat două sisteme diferite. În a doua repriză am avut libertate mai mare. Am vrut să punem presiune mai mare pe adversar. Mi-am dorit să vin aici pentru că este o echipă care mereu îşi va impune obiective importante. Am mare încredere în acest proiect”, a spus Vlad Achim.

După prima rundă, Dinamo se află pe locul opt al clasamentului, cu un punct. În runda următoare, ”câinii” vor juca în deplasare la Chindia Târgoviște.

