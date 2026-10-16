Dinamoviștii exultă după 2-0 cu FC Botoșani: „Vrem să fim cât se poate de sus!”

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Dinamo continuă să fie liderul SuperLigii. , scor 2-0, le-a adus alte 3 puncte mari „câinilor”. Danny Armstrong, marcator din obținut de Andrei Mărginean, a reacționat după fluierul final. Și fundașul central a vorbit, ambii fiind extrem de fericiți după victoria obținută pe teren propriu. Raul Opruț a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul „alb-roșilor” după succesul cu formația moldavă.

Danny Armstrong, în culmea fericirii după ce a marcat în Dinamo – FC Botoșani 2-0

Dinamo traversează un sezon excepțional până acum. „Câinii” se află pe prima poziție și au acumulat 29 de puncte după 12 etape. Danny Armstrong, f în ultima vreme, a marcat pe Arena Națională în poarta lui FC Botoșani. până acum, scoțianul și-a ajutat echipa și a spus la final că se simte excelent după prestațiile avute. „Mă simt bine. A fost un meci greu. Am avut multe ocazii, era doar o problemă de timp până să marcăm. Cred că meritam să înscriem. Eu am marcat primul, sunt fericit pentru Cătălin Cîrjan că a marcat al doilea gol. E bine, suntem fericiți, a ieșit ceea ce trebuia. Sentimentul este fantastic.

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Vrem să fim cât se poate de sus, ca să punem presiune pe celelalte echipe. Suntem într-o perioadă bună, echipa reușește să joace bine. Mai sunt meciuri de disputat, dar este important să ne păstrăm avansul pe măsură ce înaintăm în campionat. Înseamnă că fac ceva bine dacă am atât de multe contribuții. Ne-a fost greu să-i desfacem, am avut multe ocazii. Este fantastic pentru mine să marchez. Mă motivează suporterii, colegii, stafful și faptul că pot contribui la câștigarea meciurilor. Este excelent pentru mine. Faptul că ofer pase de gol este foarte important”, a spus Danny Armstrong, citat de

Raul Opruț, detalii din vestiarul lui Dinamo după 2-0 cu FC Botoșani

Raul Opruț a vorbit la rândul său după fluierul final. Fundașul lateral al „câinilor” a spus că cele 3 puncte meritau să vină în totalitate în contul echipei sale. El a povestit și ce s-a întâmplat în vestiar după succesul obținut, când el și colegii săi au fost recompensați. „Chiar dacă am dat gol mai târziu, meritam să câștigăm, ne-am creat ocazii, sentimentul meu din teren a fost că ei au fost prea puțin periculoși pe niște tranziții. În rest, poate au pasat mai mult în propria lor treime, dar nu ne-au pus probleme, am făcut ce am vorbit înainte de meci, ne bucurăm că am câștigat și că am făcut-o fără gol primit. Suntem o echipă care începe să devină tot mai matură, să înțelegem momentele jocului, ei au făcut câteva tranziții pe mingi pierdute.

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Noi am încercat să marcăm, să dăm gol și să câștigăm acest meci. Asta am făcut tot campionatul, nu am presat sus omul, i-am lăsat să construiască, nu ne-au pus probleme, nu au avut progres, nu aveam cum să luăm gol în seara asta, știam, decât pe o greșeală foarte mare a noastră. Nu am sărbătorit nimic, e la fel după fiecare meci. Nu e nicio primă specială, e vorba de primele pe care le avem la orice meci. Ne-am pregătit foarte bine, am avut încredere că o să câștigăm acest joc pe baza a ceea ce am pregătit. Nu e important unde ne oprim cu victoriile, e important să fim constanți. În seara asta am învățat din ce s-a întâmplat în a doua repriză cu Sepsi, mă bucură că începem să fim o echipă mai matură, să înțelegem că un joc durează 90 de minute, nu numai o repriză”, a spus Raul Opruț, conform

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Andrei Mărginean, ferm convins că Dinamo a meritat victoria cu FC Botoșani

La reacțiile de după meci s-a prezentat și tânărul Andrei Mărginean. El a fost implicat în contactul cu portarul advers, în urma căruia a rezultat primul penalty al meciului, transformat de Armstrong. Apărătorul „câinilor” a declarat că echipa lui a meritat pe deplin victoria, explicând și cum s-a simțit în momentul în care Anestis a ieșit din poartă în tentativa de a respinge balonul, dar a sfârșit prin a-l lovi în cap.

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„A fost un meci dificil, ne-am bucurat toți la final. Ne așteptam, dar am lucrat foarte bine la antrenamente. Am măcinat ceva până la gol… Nu ne-am gândit la ceilalți oponenți, ci doar la acest meci și la ce avem de făcut. Știam ce avem de făcut și ne așteptam să vină și golul după ce făcusem în prima repriză. (n.r. – Despre faza primului penalty primit de Dinamo) Am simțit un pumn în ureche, a fost contact clar. Am simțit o lovitură, m-a zdruncinat bine!”, a spus Andrei Mărginean, conform Dinamo va juca etapa viitoare în deplasare cu CFR Cluj. Partida va avea loc duminică, 25 octombrie, de la 19:00.