Dinamoviștii, nemulțumiți chiar și după 5-2 cu Chindia: „Nu-mi place asta!”

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Dinamo a luat o opțiune serioasă la calificarea în sferturile Cupei după 5-2 cu Chindia în etapa a 2-a. Nuno Campos ar fi preferat un meci fără gol primit și în care echipa lui să marcheze mai mult decât a făcut-o. Diogo Pinto a spus că nu este îngrijorat de minutele primite, în ciuda hattrick-ului marcat, în timp ce Ianis Tarbă a fost afectat de produs miercuri dimineață în Spania, țara sa natală.

Nuno Campos voia un meci fără gol primit în Dinamo – Chindia 5-2

Dinamo a făcut o adevărată demonstrație de fotbal cu Chindia miercuri seară în Cupă. „Câinii” aveau avantaj încă de la pauză, însă nu s-au oprit și au mai marcat și în repriza secundă. Nuno Campos prefera un joc fără gol încasat și cu mai multe reușite pentru formația sa, dar s-a declarat în cele din urmă fericit după victoria categorică obținută. Lusitanul a spus că va pregăti de acum meciul cu UTA. „Nu-mi place să iau goluri, puteam să mai înscriem, am avut mai multe ocazii, dar suntem fericiți.

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Sunt mulțumit de el (n.r. Pinto) și de ceilalți. A fost Diego, Dean, mâine vor fi alții. Întotdeauna e bine când jucătorii se prezintă așa, chiar și la antrenamente. Când te fac să îți pui problema dacă să îi joci titulari. E bine pentru echipă, fiecare va primi oportunitatea la rândul lui. Trebuie să ne gândim la următorul meci, care este împotriva UTA-ei, apoi avem timp să pregătim meciul cu Craiova. Așa trebuie să o luăm, meci cu meci”, a spus Nuno Campos la conferința de presă după victoria cu Chindia.

Nuno Campos voia mai multe goluri marcate de Dinamo contra Chindiei

Diogo Pinto exultă după hattrick-ul din Dinamo – Chindia 5-2

Diogo Pinto a avut o seară de vis. El a marcat o „dublă” în prima repriză, reușind tripla în actul secund. Portughezul a spus că nu își face griji de minutele primite ci că se bucură nespus pentru golurile marcate. „Niciodată nu te gândești înainte de meci că vei marca un hattrick. Pur și simplu m-am pregătit ca pentru orice alt meci. Lucrurile au mers bine și mă bucur. Ultimul hattrick l-am reușit vara trecută, în preliminariile Conference League. De fapt, acesta a fost al treilea hattrick din cariera mea.

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A fost unul special, e reușit aici, acasă, alături de fani. Nu m-am gândit cui să îl dedic, dar cred că familiei mele, pentru că ei au fost cu mine în cele mai grele momente și merită asta. Nu-mi fac griji în privința numărului de minute, pentru că știu ce am de făcut la această echipă. Fie că joc de la început, fie că intru 10 sau 15 minute, voi da tot ce am mai bun. Cred că pot contribui. E visul oricărui fotbalist să înscrie, mereu e uimitor să marchezi. Dar avem alt meci duminică și la asta mă gândesc de acum”, a declarat Diogo Pinto, la conferința de după meciul Dinamo – Chindia Târgoviște 5-2.

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Diogo Pinto, în culmea fericirii după tripla cu Chindia

Ianis Tarbă, cu gândul la evenimentul tragic petrecut în Spania

Ianis Tarbă a făcut și el un meci foarte bun și și-a adus aportul în victoria reușită de Dinamo. Chestionat despre tragedia din Spania, , fotbalistul nu a primit prea bine vestea evenimentului nefericit. „Ne doream victoria, suntem foarte bucuroși că am câștigat meciul. Acum ne uităm la următorul meci și îl vom trata cu seriozitate în continuare. Nu a fost un meci ușor, ei și-au făcut planul, se vede că ne-au studiat destul de mult. Am avut și noi momente bune, momente în care am suferit bune, dar important e că am adus victoria. Da, a fost o veste destul de urâtă, nu prea am cuvinte, nu mă așteptam să se întâmple acest lucru. Nu este un subiect în care aș vrea să-mi dau părerea…”, a spus și Ianis Tarbă.

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