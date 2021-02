Dinamoviștii nu cedează după 0-1 cu FCSB: „Visăm la play-off și luptăm până la capăt”

Cel de-al doilea derby al acestui sezon al Ligii 1, dintre Dinamo și FCSB, s-a jucat în „Groapă” și a fost câștigat de roș-albaștri cu 1-0. Deși au fost învinși, câinii anunță că încă luptă pentru play-off.

Paul Anton, cel considerat de suporteri și de vestiar drept unul dintre căpitanii lui Dinamo, a anunțat că echipa sa nu depune armele și crede că roș-albaștrii nu au fost cu mult superiori „câinilor”.

Eliminat în minutul 79, după ce a încasat al doilea cartonaș galben, Steliano Filip crede și el că FCSB nu a fost mai bună decât Dinamo, cel puțin din punct de vedere al ocaziilor create.

Dinamoviștii nu cedează după 0-1 cu FCSB: „Vom lupta până la capăt”

Dinamo are, în 2021, un echilibru perfect din punct de vedere al raportului victorii – înfrângeri. „Câinii” au câștigat cu FC Hermannstadt, Gaz Metan Mediaș și UTA Arad și au fost învinși de Chindia Târgoviște, FC Botoșani și marea rivală FCSB.

Rezultatele obținute de la reluarea sezonului i-au dus, totuși, pe dinamoviști mai aproape de play-off. Oamenii lui Gane sunt la doar trei puncte în spatele Chindiei Târgoviște, dar au și un meci în plus față de dâmbovițeni.

Unul dintre liderii echipei, Paul Anton, a vorbit despre meciul cu FCSB, pierdut după golul marcat de Florin Tănase în minutul 8, dar a descris și șansele echipei sale la accederea în play-off. Paul Anton va fi suspendat pentru următorul meci al lui Dinamo, cel cu Universitatea Craiova din campionat, programat pentru sâmbătă, 6 februarie.

„Multă dorință și poate puține reușite. Am întâlnit un adversar bun. FCSB a reușit un meci bun și a pus presiune. În a doua repriză am urcat mai mult, am fi putut să dăm și noi gol, dar asta este. Am fost aproape să marcăm, am sperat și cred că un rezultat echitabil era un egal.Putem să ne luăm revanșa în cupă.

Ocaziile lor au venit când noi ne-am deschis mai mult, dar noi am avut ocaziile noastre, dar nu au fost neapărat mai buni. Pe teren s-a simțit un derby, păcat că suporterii nu au putut să fie alături de noi, era bine pentru noi și frumos pentru sport. În astfel de meciuri nu mai ai nevoie de vreo motivație. Visăm în continuare la play-off și vom lupta până la capăt”, a spus Anton la Digisport.

Steliano Filip, supărat după eliminare: „Am discutat despre intrările lor în centru”

Deși nu a jucat rău și a dat dovadă de atitudine, Steliano Filip și-a dezamăgit colegii și suporterii prin intrările dezordonate, care au provocat eliminarea sa după încasarea a două cartonașe galbene în partea a doua a derby-ului.

„Sunt supărat pentru că am pierdut, pentru că am fost eliminat. Trebuie să mergem înainte și să adunăm puncte. La fiecare meci îmi doresc, mai ales la un derby cu FCSB. Din păcate în această seară am luat un gol destul de ușor și în rest nu pot să zic că au meritat victoria.

Am discutat înainte despre intrările lor în centru, dar din păcate nu l-am oprit la timp pe Tănase. Cu siguranță, am spus, în afară de faza golului nu au fost net superiori. Ok, am ieșit eu și a fost acea bară, dar cam atât. Am luat prea ușor cartonașele galbene, mai ales primul”, a spus și Filip după meci.