Jucătorii lui Dinamo nu disperă după 1-1 cu CFR Cluj: „Ne-am îmbunătățit de la startul play-off-ului”. Verdict despre lupta la titlu

Dinamo a mai bifat un meci fără victorie în acest play-off. „Câinii” au obținut doar o remiză în deplasare cu CFR Cluj în etapa cu numărul 4. Fotbaliștii bucureștenilor au reacționat la finalul partidei și au spus ce înseamnă acest rezultat de egalitate, dar mai ales cum își văd acum echipa în lupta pentru titlu.

Concluziile lui Maxime Sivis după CFR Cluj – Dinamo 1-1

„Câinii” au venit cu un singur gând în Gruia, acela de a câștiga. , având ulterior și alte șanse mari de a înscrie. Și colegii săi au fost aproape să introducă mingea în poartă, dar norocul nu le-a surâs. , a spus concluziile sale după acest meci. Fundașul lateral consideră că formația bucureșteană arată mult mai bine acum față de startul play-off-ului.

„Ăsta e fotbalul. Trebuie să îmbunătățim niște detalii și în careul lor, și în al nostru. Cred totuși că ne-am îmbunătățit de la startul play-off-ului, meci cu meci. Cred că am avut în multe meciuri, poate chiar în toate, controlul. Nu e niciodată terminat. Mai sunt 6 meciuri și trebuie să luptăm, o să vedem la final. Sunt multe lucruri pozitive și după meciul de azi. Fotbalul ține de anumite detalii mici”, a spus Maxime Sivis după remiza cu CFR Cluj.

Mamoudou Karamoko a spus totul despre Dinamo în lupta la titlu din acest sezon. „Nu suntem acolo!”

Mamoudou Karamoko (26 de ani) a avut o nouă prestație încântătoare pentru Dinamo. Francezul a ratat însă de mai multe ori, dar nu s-a descurajat după finalul jocului. Atacantul a declarat că își dorește ca echipa lui să aibă mai mult noroc la următorul meci, iar lupta la titlu nu este încă decisă, iar „câinii” trebuie să creadă până la final în șansa lor.

„Cred că e un rezultat pozitiv. Dacă am fi câștigat era și mai bine. Am ratat și eu, a mai fost o ocazie apoi pe final… Am fost mai buni în anumite momente. Nu ne-am bucurat cum trebuia de acele momente, dar acesta este fotbalul. Sper ca la următorul meci să fim mai norocoși. Mă simt tot mai bine după fiecare meci. M-am simțit bine în seara asta și lucrurile vor fi și mai bune de la partida următoare. de 2-3 ori… dar azi sunt aici și asta e important. Sper să rămân sănătos și să îmi ajut echipa să realizeze ceva. Este greu acum, dar tot trebuie să credem până la final. Nu suntem în luptă, dar trebuie să credem, eu așa consider”, a spus și Mamoudou Karamoko la finalul meciului.

