Sport

Jucătorii lui Dinamo nu disperă după 1-1 cu CFR Cluj: „Ne-am îmbunătățit de la startul play-off-ului”. Verdict despre lupta la titlu

Dinamo a plecat cu doar un singur punct din Gruia după 1-1 cu CFR Cluj. Vezi pe Fanatik.ro reacțiile jucătorilor lui Zeljko Kopic.
Mihai Dragomir
12.04.2026 | 23:38
ULTIMA ORĂ
„Câinii” nu se descurajează după 1-1 cu CFR Cluj. Reacții după un nou meci fără victorie în play-off. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Dinamo a mai bifat un meci fără victorie în acest play-off. „Câinii” au obținut doar o remiză în deplasare cu CFR Cluj în etapa cu numărul 4. Fotbaliștii bucureștenilor au reacționat la finalul partidei și au spus ce înseamnă acest rezultat de egalitate, dar mai ales cum își văd acum echipa în lupta pentru titlu.

Concluziile lui Maxime Sivis după CFR Cluj – Dinamo 1-1

„Câinii” au venit cu un singur gând în Gruia, acela de a câștiga. Alex Pop a deschis scorul în minutul 22, având ulterior și alte șanse mari de a înscrie. Și colegii săi au fost aproape să introducă mingea în poartă, dar norocul nu le-a surâs. Maxime Sivis (28 de ani), cel care și-a prelungit contractul cu Dinamo până în 2028, a spus concluziile sale după acest meci. Fundașul lateral consideră că formația bucureșteană arată mult mai bine acum față de startul play-off-ului.

ADVERTISEMENT

„Ăsta e fotbalul. Trebuie să îmbunătățim niște detalii și în careul lor, și în al nostru. Cred totuși că ne-am îmbunătățit de la startul play-off-ului, meci cu meci. Cred că am avut în multe meciuri, poate chiar în toate, controlul. Nu e niciodată terminat. Mai sunt 6 meciuri și trebuie să luptăm, o să vedem la final. Sunt multe lucruri pozitive și după meciul de azi. Fotbalul ține de anumite detalii mici”, a spus Maxime Sivis după remiza cu CFR Cluj.

Mamoudou Karamoko a spus totul despre Dinamo în lupta la titlu din acest sezon. „Nu suntem acolo!”

Mamoudou Karamoko (26 de ani) a avut o nouă prestație încântătoare pentru Dinamo. Francezul a ratat însă de mai multe ori, dar nu s-a descurajat după finalul jocului. Atacantul a declarat că își dorește ca echipa lui să aibă mai mult noroc la următorul meci, iar lupta la titlu nu este încă decisă, iar „câinii” trebuie să creadă până la final în șansa lor.

ADVERTISEMENT
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și...
Digi24.ro
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și numărătoarea în timp real

„Cred că e un rezultat pozitiv. Dacă am fi câștigat era și mai bine. Am ratat și eu, a mai fost o ocazie apoi pe final… Am fost mai buni în anumite momente. Nu ne-am bucurat cum trebuia de acele momente, dar acesta este fotbalul. Sper ca la următorul meci să fim mai norocoși. Mă simt tot mai bine după fiecare meci. M-am simțit bine în seara asta și lucrurile vor fi și mai bune de la partida următoare. Am fost accidentat de 2-3 ori… dar azi sunt aici și asta e important. Sper să rămân sănătos și să îmi ajut echipa să realizeze ceva. Este greu acum, dar tot trebuie să credem până la final. Nu suntem în luptă, dar trebuie să credem, eu așa consider”, a spus și Mamoudou Karamoko la finalul meciului.

ADVERTISEMENT
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat
Digisport.ro
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
  • 18 aprilie este data următorului meci pentru Dinamo (acasă, cu U Cluj)
  • 28 de puncte are Dinamo până acum în play-off
  • 6 este locul ocupat de „câini”
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din...
Fanatik
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!"
Play-off SuperLiga, live blog etapa 4. CFR Cluj – Dinamo 1-1. „Câinii” continuă...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 4. CFR Cluj – Dinamo 1-1. „Câinii" continuă parcursul modest. Cum arată clasamentul
Echipa care l-a umilit pe Cristi Chivu în Champions League, rezultat șocant în...
Fanatik
Echipa care l-a umilit pe Cristi Chivu în Champions League, rezultat șocant în weekend
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Drama neștiută a legendarului Helmut Duckadam: 'Doar Ilie Ceaușescu și Corneliu Vadim Tudor...
iamsport.ro
Drama neștiută a legendarului Helmut Duckadam: 'Doar Ilie Ceaușescu și Corneliu Vadim Tudor l-au vizitat în spital. Nimeni de la Steaua'
