Dinamoviștii nu sunt speriați de un baraj cu FCSB pentru Europa: „De ce ne-ar fi teamă?”

Dinamo ar putea la finalul sezonului să fie nevoită să joace un baraj de calificare în cupele europene chiar cu marea rivală din campionat, FCSB, formație favorită să triumfe în lupta din play-out.
Mihai Alecu
18.04.2026 | 07:00
Dinamo nu se teme de FCSB într-un meci de baraj. Foto: Sport Pictures
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre posibilitatea ca formația sa să joace un baraj de calificare în cupele europene cu FCSB, echipă care pare favorită la câștigarea play-out-ului.

Andrei Nicolescu nu se sperie de un eventual baraj de calificare în cupele europene cu FCSB

Omul numărul 1 de la Dinamo nu este speriat de echipa patronată de Gigi Becali, cea care a avut ani la rândul supremația în meciurile directe. Totuși, pentru gruparea alb-roșie a fost un sezon bun din perspectiva confruntărilor directe, având o victorie, 4-3, și un egal, 0-0. Având probabil această amintire în minte, Andrei Nicolescu a fost optimist în privința unui posibil nou meci în barajul de calificare pentru Europa cu FCSB.

„(n.r. – Despre play-off) Nu știu, depinde ce se întâmplă în următoarele două etape, dar într-adevăr, sunt două echipe care au luat o opțiune destul de serioasă. Pentru noi, personal, nu ne mai gândim la titlu. E diferența prea mare, am luat mult prea puține puncte. Ne batem pentru Europa, conjunctura ne permite. Sunt 4 puncte, 6 etape… Nu ne e teamă de FCSB, de ce ne-ar fi? E un loc de baraj pe care trebuie să îl exploatăm, un loc în plus. Noi venim de foarte jos. Ne dorim cupele europene anul acesta, dar venim de foarte jos. Un baraj ar fi un upgrade pentru Dinamo”, a spus Andrei Nicolescu.

Dinamo se gândește la revenirea în Europa

Pentru Dinamo este al doilea sezon consecutiv în care echipa este prezentă în play-off, asta după ani la rândul de chin și un periplu inclusiv în Liga 2. Acum, scăpată de insolvență, formația bucureșteană poate să-și propună clar calificarea în cupele europene, acolo unde juca utima dată în 2017, contra celor de la Athletic Bilbao.

Atunci formația din Ștefan cel Mare era patronată de Ionuț Negoiță și pierdea dubla manșă cu trupa iberică. În tur, scorul a fost egal, pe Arena Națională, 1-1, însă confruntarea din Spania s-a terminat cu victoria clară a bascilor, 3-0. Pentru Dinamo, pe lângă campionatul, mai există și Cupa României, competiție pe care dacă o câștigă poate să joace în preliminariile Europa League fără a fi nevoită să dispute un baraj.

