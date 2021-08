Dinamoviștii salută numirea lui Edi Iordănescu pe banca FCSB-ului. ”Fotbalul are nevoie de oameni ca el”

Imaginea impecabilă, de profesionist desăvârșit, pe care și-a construit-o de-a lungul carierei este recunoscută și de marii rivali ai roș-albaștrilor.

Unul dintre oficialii clubului din Ștefan cel Mare a posta un mesaj în care citează pasaje ale noului antrenor al FCSB, în care acesta le transmite gânduri bune rivalilor de la Dinamo.

Mesaj emoționant al dinamoviștilor pentru Edi Iordănescu

Rivalitatea dintre este de departe cea mai mare din fotbalul românesc, însă acest lucru nu-i împiedică pe reprezentanții celor două tabere să-și transmită mesaje de susținere.

”Dincolo de orice, îmi doresc ca fotbalul românesc să progreseze, de aceea cred că are nevoie de oameni ca el. În urmă cu doar o lună, liber de contract fiind, întrebat de reporterul Digi despre Dinamo, stelistul ăsta din tată în fiu a zis asta.

’Este o situație foarte neplăcută. Chiar dacă am Steaua în sânge și niciodată nu mă voi dezice de acele culori, pentru că acolo am copilărit, acolo am crescut, am mers mai departe în cariera mea și încerc mereu să fiu profesionist.

Chiar dacă Dinamo este un club cu cea mai mare adversitate față de tot ce înseamnă Steaua, eu am susținut Dinamo și voi susține această echipă pentru că este un club cu o tradiție extraordinară, cu suporteri într-un număr foarte mare și extrem de pătimași’.

Am avut intenția să scriu unele pasaje cu CAPS, însă am realizat că trebuie să le scriu așa pe toate. Citez în continuare.

”Să dea Dumnezeu să se pună pe picioare”

’Fotbalul românesc are nevoie de echipele de tradiție, are nevoie de Dinamo, de Steaua, de Craiova, are nevoie de Rapid, de Petrolul, de U Cluj înapoi în Liga 1.

Așadar, trebuie ca toți să ajutăm cum putem un club ca Dinamo. Este o situație foarte neplăcută, s-a schimbat și structura de conducere.

Îi cunosc pe cei de acolo și cred că se pot îndrepta lucrurile. Sunt profesioniști, îl cunosc pe domnul Zăvăleanu, care a ținut insolvența la CFR și la Mediaș. Să dea Dumnezeu ca Dinamo să se pună pe picioare, pentru că Dinamo este clubul de care fotbalul românesc are nevoie’.

O să repet, totuși, cu litere mari, un pasaj.

’SĂ DEA DUMNEZEU CA DINAMO SĂ SE PUNĂ PE PICIOARE’.

De ce l-am ales pe ăsta!? Pentru că în raport cu divinitatea, un credincios nu se joacă. Un singur eșec îi doresc acestui om în viață. De fiecare dată, cu noi”, a scris pe Facebook, Daniel Șendre, purtător de cuvânt FC Dinamo.