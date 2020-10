Dinamoviștii se tem de meciul cu U Craiova: ”Sunt mai puternici decât anul trecut”

Dinamoviștii se tem de meciul cu Universitatea Craiova, din etapa a șaptea a campionatului intern, care se va disputa duminică, 18 octombrie.

”Câinii” ajung la partida cu trupa lui Cristiano Bergodi după înfrângerile cu UTA Arad și FCSB care au coborât echipa în subsolul clasamentului.

La polul opus, oltenii sunt lideri autoritari, șase puncte peste FCSB și CFR Cluj, obținând șase victorii în tot atâtea etape.

U Craiova le provoacă teamă dinamoviștilor

”Craiova este o echipă pe val, au un moral foarte bun, se vede că e un grup care evoluează împreună de 3-4 ani, sezonul trecut s-au bătut cu titlul pe masă, acum au stabilitate la nivel de rezultate plus maturitate. E o echipă mai puternică decât în stagiunea precedentă”, a spus cu teamă antrenorul dinamoviștilor, Cosmin Contra, înaintea meciului cu U Craiova.

”Noi mai avem de lucru, sunt 14 jucători noi, unii vin fără meciuri în picioare nu este ușor să îi aduci la anumiți parametri, dar muncim zi de zi. Când ajungi la Dinamo, e presiune oricum”, a declarat Contra la Realitatea Sportivă.

”Se cer an de an lucruri mărețe, este un proiect care prevede câștigarea titlului în următorii ani, dacă vom reuși din primul an va fi și mai bine, dar vom vedea pe parcurs”, a menționat tehnicianul ”câinilor”.

În final, Cosmin Contra a revenit la derby-ul cu FCSB, pierdut de Dinamo în urma unui penalty controversat: ”Dincolo de acel penalty am fost supărat că nu meritam să pierdem jocul, am jucat mai bine ca ei, e al doilea meci la rând în care nu luăm punct deși ne dominăm adversarii. Este dezamăgitor, mai ales că urmează acum să întâlnim liderul campionatului”.

Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a șaptea, se va disputa duminică, 18 octombrie, de la 21:30, pe Arena Națională. Liga Profesionistă de Fotbal a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK.

După ce l-a prezentat pe mijlocașul adus de la Mancheester City, Rufo Collado a dezvăluit și când debutează Aleix Garcia la Dinamo. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a reprezentat o adevărată lovitură de imagine reușită de noua conducere din șoseaua Ștefan cel Mare.

