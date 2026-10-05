Dinamoviștii și-au „încordat mușchii” la România – Suedia! S-au lăudat pe Arena Națională cu „captura” de răsunet de la Shadows

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Pe 25 decembrie 2025, Peluza Sud Dinamo publica imagini cu steaguri și bannere capturate de la brigada stelistă Shadows ’08, una dintre cele mai cunoscute și respectate brigăzi de la Steaua București. Acum, dinamoviștii au profitat de meciul naționalei cu Suedia de pe Arena Națională pentru a-și afișa „captura”.

Peluza Sud Dinamo s-a lăudat cu bannerele și steagurile capturate de la Shadows Sud Steaua

Steagurile și bannerele au fost capturate „Ați fost celebri”. Aluzie la sloganul celor de la Shadows: „Suntem celebri”. Interesant, ultrașii de la Shadows nu au acceptat atunci ideea desființării și s-au afișat în aceeași zi la stadion cu mesajul: „Rămânem băieți… să rămâneți și voi!”.

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Conflictul a continuat în februarie 2026, atunci când fostul lider al galeriei Stelei, Jan Pavel, a criticat acțiunea dinamoviștilor într-o reacție oferită FANATIK. „Captură înseamnă să iei steagul prin luptă și nu prin mârșăvie, să spargi o casă. La nivelul ăsta s-a ajuns… Cum să se desființeze Shadows? De ce? Așa le-au furat coregrafia și ăstora de la Petrolul. Păi ei sunt mai băieți de o sută de ori decât ăia de la Dinamo! Nu au sânge în instalație, asta se numește parșivenie și încearcă pe la spate. Cei de la Shadows nu au pierdut steagul de gard.

Steagurile se iau de pe stadion, cei de la Sud Steaua nu au spart nimic când au capturat Front 48 și Ultras Sălăjan. E o diferență mare. Le-au fost luate de sub nas, s-au făcut de râs cum le-au pierdut. Sau au uitat băieții? . Mi se pare un gest penibil și degradant ce au făcut. Ăsta este cuvântul. Asta e parșivenie mare”, a răbufnit Pavel. Interesant, steliștii au luat într-un mod similar bannerul Vecchia Guardia de la Universitatea Cluj, spărgând o magazie acum mulți ani.

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Peluza Sud Steaua s-a răzbunat și a capturat Nuova Guardia 1996

Ca și răzbunare, cei din Peluza Sud au capturat peste câteva luni Nuova Guardia 1996. Atunci, un ultras dinamovist a fost urmărit în trafic după un meci, iar steagul a fost luat după oprirea mașinii la o trecere la nivel cu calea ferată.

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Situația a ajuns atunci în atenția Poliției și Jandarmeriei, care au făcut 10 percheziții domiciliare și au pus în executare 8 mandate, inclusiv pentru tâlhărie calificată. Înainte de capturarea Nuova Guardia, gruparea Vacarm din Peluza Sud Steaua a capturat un alt steag dinamovist.