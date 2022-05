Dinamoviștii și-au regăsit optimismul după a treia victorie consecutivă. ”100% ne salvăm de la retrogradare. Nu contează cu cine vom juca”

a venit tocmai pe terenul uneia dintre echipele care își vinde extrem de scump pielea în disputele de pe teren propriu, FC Botoșani 3-2.

Dinamo o încurcă pe Botoșani și pune presiune pe Chindia Târgoviște

”Câinii” porneau cu șansa a doua în duelul din nordul Moldovei, dar au arătat că atunci când prind o echipă care nu este în cea mai bună zi, știu să profite de oportunitate. Cu două goluri marcate, Balthazar Pierret a fost eroul ”câinilor”.

”Sunt foarte fericit că am marcat și că am luat cele trei puncte. Cred că arbitrul a greșit când m-a eliminat, dar sunt fericit că am luat punctele. Nu e nici un secret, începem să ne cunoaștem mai bine și să jucăm mai bine”, a declarat francezul, la finalul partidei.

Tot el și-a lăsat echipa în inferioritate numerică, însă nu este de acord cu decizia arbitrului Andrei Moroiță, care i-a arătat al doilea cartonaș galben pentru o pătrundere neautorizată în suprafața de joc.

”Am fost lovit de portar după ce am marcat, am ieșit la margine pentru îngrijiri, am vorbit cu cineva de pe bancă să intru pe teren, am intrat și atunci arbitrul a considerat că nu mi-a dat acordul să revin pe teren”, a explicat Pierret.

Golul victorie roș-albilor a fost reușit de Geani Crețu. Fotbalistul de 22 de ani este la prima reușită în Casa Pariurilor Liga 1.

”Sunt fericit că am înscris primul gol în liga 1 pentru Dinamo. Sper să mai înscriu și să joc cât mai mult la Dinamo. La Arad mergem să luăm toate punctele, nu avem ce pierde”, a spus Geani Crețu.

Injecție de moral pentru baraj

Punctele de la Botoșani sunt o gură semnificativă de oxigen pentru Dinamo care încearcă să evite locul 14, și implicit un , care se va alege dintre Universitatea Cluj și FC Hermannstadt.

”Azi am obținut o victorie frumoasă, aveam nevoie de ea ca să ajungem în formă bună la baraj. Nu contează pe cine vom întâlni, trebuie să jucăm bine până la final. Și Botoșaniul joacă ofensiv și a fost ușor să ne facem și noi jocul”, a declarat Jonathan Rodriguez.

”100% consider că Dinamo are șanse să se salveze de la retrogradare, nu contează adversarul. Meciul cu UTA e ca un antrenament pentru meciul de baraj”, a completat Balthazar Pierret.

Cu 22 de puncte roș-albii le suflă în ceafă celor de la Chindia Târgoviște, contracandidata pentru locul 13 la finalul sezonului în Casa Pariurilor Liga 1.

Misiunea trupei lui Dusan Uhrin este, totuși, una greu de îndeplinit în condițiile în care în ultima etapă dâmbovițenii joacă acasă cu Gaz Metan Mediaș, la ultimul joc dinaintea desființării. De partea cealaltă, Dinamo va avea o partidă grea, în deplasare, cu UTA.