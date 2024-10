Dinamoviștii vor revanșa cu FCSB. Mesaj categoric din partea lui Cătălin Cîrjan: „Mergem să luăm cele 3 puncte, Cupa este foarte importantă pentru noi!”

După meci, Cătălin Cîrjan a transmis că echipa sa este gata de revanșa cu FCSB.

Dinamoviștii vor revanșa cu FCSB

Etapa trecută, Dinamo a primit vizita rivalei FCSB. Meciul din Superliga a fost câștigată de „roș-albaștri” cu 2-0. „Câinii” nu au fost atât de afectați de eșecul suferit, și au reușit să ia toate cele 3 puncte în această etapă cu Hermannstadt.

După meciul de la Sibiu, Cătălin Cîrjan a reacționat. Mijlocașul, care a avut o nouă prestație foarte bună, a transmis că echipa sa este gata să câștige în Cupa României meciul cu rivala FCSB, partida care va avea loc miercuri, 30 octombrie, în prima etapă din faza grupelor.

„Un meci dificil. Am venit să luăm cele 3 puncte. Suntem o echipă foarte bună și ne bucurăm de cele 3 puncte luate în deplasare. Mă simt foarte bine la Dinamo, echipa mă pune în valoare.

„Mergem să luăm cele 3 puncte, Cupa este foarte importantă pentru noi”

Am controlat jocul și în a doua repriză, nu ne-am mai retras, am ieșit la joc. Am fost foarte dezamăgiți după meciul din campionat cu FCSB.

Mergem să luăm cele 3 puncte, Cupa este foarte importantă pentru noi. Vrem să îi răsplătim pe fani, să câștigăm în derby. Ne-am simțit ca acasă în această seară”, a spus Cătălin Cîrjan după Hermannstadt – Dinamo 0-2.

Zeljko Kopic, trimis în tribună de Rareș Vidican

de arbitrul Rareș Vidican la meciul disputat cu Hermannstadt.

Tehnicianul „Câinilor” a protestat vehement față de deciziile centralului. Într-un interval de doar câteva minute, croatul a văzut două cartonașe galbene și a fost trimis în tribune.

Dinamo ocupă în acest moment locul 4 în Superliga, fiind deasupra unor formații precum CFR Cluj, FCSB sau Rapid. Echipa din „Ștefan cel Mare” a acumulat 21 de puncte după 14 etape scurse din noul sezon.