Dinamovistul care i-a suflat titlul FCSB-ului: “Nu pot sa spun decât ‘Mamă, ce bine îmi pare’!”. Video exclusiv

În penultima etapă din play-off-ul sezonului 2021-2022, FCSB juca împotriva Voluntariului, un meci care părea o formalitate pentru roş-albaştrii. Dacă ar fi câştigat, ar fi urmat finala pentru titlu cu CFR Cluj din ultima etapă.

Cristi Costin, interviu pentru FANATIK în Antalya

Dar, FC Voluntari a reuşit , actualul jucător de la Dinamo. Golul lui Costin a trimis titlul la CFR Cluj, cu o etapă înainte de final. Într-un interviu acordat pentru FANATIK în Antalya, actualul jucător de la Dinamo îşi aduce aminte cu plăcere de acel gol în poarta rivalilor. Costin a vorbit şi despre sezonul excelent în tricoul “câinilor”, dar şi despre situaţia sa, fiind în ultimele şase luni de contract.

Cristi, cum e cantonamentul până acum?

– Nu a mai rămas mult. Până acum, a fost totul bine. Antrenamentele au fost foarte bune, ne-am mişcat bine şi cel mai important este că toţi suntem sănătoşi.

“La începutul campionatului multă lume nu credea în noi”

Un sezon excelent pentru Dinamo. Ce vă propuneţi în a doua parte a sezonului?

– Este normal să îţi doreşti mai mult. Am arătat că se poate, la începutul campionatului multă lume nu credea în noi. Probabil suntem şi surpriza campionatului până în momentul acesta. Ne dorim mai mult, prima dată să ajungem în play-off, apoi ştim că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă. Ne batem la primele locuri.

Există un mic colţişor în care vă gândiţi la titlu…

– Există, bineînţeles, dar va trebui să vorbim realist după play-off. Dacă vom fi acolo, în primele locuri, de ce nu? Se înjumătăţesc punctele, toate echipele vor fi acolo.

“Am zis după primele zile: «Băi, Dennis, o să ne aştepte un sezon greu!»”

Care e diferenţa între sezonul trecut, în care abia v-aţi salvat de la retrogradare şi acest sezon?

– Părerea mea sinceră, grupul. Am format un grup bun, suntem caracatere frumoase, n-am avut nici măcar o problemă în prima parte a sezonului. Ne antrenăm toţi foarte bine, ne împingem de la spate unul pe celălalt.

Când ai ajuns la Dinamo, ai fost primit în cantonamentul din Slovenia de colegi cu sloganul “Bine ai venit în junglă”. Cum a fost acea perioadă?

– Cred că a fost cel mai greu sezon pe care l-am avut în prima ligă, cel cu Dinamo. Am venit odată cu Dennis (n.r. Politic). Stăm în aceeaşi cameră, suntem prieteni buni şi chiar am zis după primele zile: “Băi, Dennis, o să ne aştepte un sezon greu!”. Îţi dai seama, fiind o nou-promovată, ritmul era mai scăzut decât cel din prima ligă şi s-a simţit asta în meciuri. Dar am reglat-o spre final şi sper să fi învăţat ceva din toată experienţa sezonului trecut.

“Acum fiind la Dinamo, nu pot să spun decât «Mamă, ce bine îmi pare!»”

Înainte de a veni la Dinamo, le-ai suflat titlul celor de la FCSB prin golul de 2-2 marcat din offside cu Voluntari. Cum a fost momentul acela pentru tine?

– Nu ştiu dacă l-am suflat. Nici nu ştiu ce să spun. Eram la altă echipă, îmi făceam doar datoria. Acum fiind la Dinamo, nu pot să spun decât “Mamă, ce bine îmi pare!” (râde). Atât şi nimic mai mult.

Ştiu că s-a vorbit mult înainte de acel meci, că Voluntariul se va da la o parte cu FCSB şi roş-albaştrii vor juca apoi meciul de titlu cu CFR Cluj. V-au mobilizat şi mai mult aceste discuţii?

– Pentru noi a fost cel mai bun lucru că ne-au subestimat. Asta e cel mai bun lucru pentru o echipă, când nu te ia în serios. Era şi finala Cupei şi se spunea că nu o să jucăm serios, pentru că ne bazăm pe finala Cupei. Am încercat să le facem pe amândouă atunci, ne-a ieşit aşa cum ne-a ieşit. Până la urmă, ei au avut de pierdut.

“Sunt sub contract cu Dinamo, atât pot să spun”

Ai fost mai bine primit la Dinamo după ce le-ai suflat titlul?

– Este adevărat, dar nu ştiu cum ar fi fost fără acel gol. Nu ştiu să spun, nu pot să fac comparaţie. Dar, fanii lui Dinamo au fost excepţionali. Am început să primesc mesaje de la primul interes în mass-media. Unele au fost şi despre golul acela. Nu s-a uitat.

Eşti în ultimele 6 luni de contract, ai discutat despre prelungire?

– Sunt sub contract cu Dinamo, atât pot să spun, nu vreau să dezvolt mai mult. Mai departe o să vedem.

“Cred că este posibil ca domnul Kopic să aducă şi un trofeu”

. Este cel mai potrivit antrenor şi omul care să aducă un trofeu după atâţia ani?

– Eu sper că da. Ce a dovedit dânsul până acum, a făcut o treabă foarte bună. Îţi dai seama, ceea ce a făcut până acum, cum ne-a pregătit pe noi, cum a făcut grupul, cred că este posibil ca domnul Kopic să aducă şi un trofeu, aşa cum aţi zis.

Ce obiective ai pe plan personal de acum încolo?

– Cred că planurile coincid cu cele colective. Să termin cât mai sus cu Dinamo, să am un sezon mult mai bun decât primul, să progresez mental de la un antrenament la altul. Mental şi fizic.

“Toţi jucătorii ne dorim să avem meciuri în Europa”

Şi sezonul viitor când, probabil, veţi avea drept de joc în cupele europene, te gândeşti să joci acolo?

– Da, bineînţeles. Când eşti la Dinamo, doar la progres te poţi gândi. Dacă termini pe locul 8 un sezon, în următorul te gândeşti să termini pe 3 sau pe 4. Toţi jucătorii ne dorim să avem meciuri în Europa.

Glumind puţin, ne-ai dezvăluit că rămâi la Dinamo…

– Asta rămâne de văzut. Nu ştiu ce o să se întâmple.

26 de ani are Cristi Costin

550.000 de euro este cota de piaţă a fotbalistului