Dinamovistul care l-a descoperit pe Daniel Bîrligea spune povestea de film a atacantului de la FCSB: ”L-am remarcat în Serie C, unde nu prea juca”

Specialiștii, media și suporterii sunt încântați de randamentul lui Daniel Bîrligea, . , o sumă foarte mare pentru nivelul economic din SuperLiga, așa că nu e de mirare că vârful s-a impus și la București.

Daniel Bîrligea era rezervă în Serie C, acum e important la FCSB și în echipa națională a României!

Cu adevărat surprinzător este progresul lui Bîrligea dacă derulăm cariera lui până la începutul anului 2022, atunci când Clujul l-a adus din Italia, de la Teramo, un club minuscul din Serie C italiană. La Teramo, în liga a treia, Daniel jucase în 32 de meciuri și marcase 4 goluri. Fusese titular doar de trei ori în două sezoane și jumătate!

El a devenit cunoscut în România și a ajuns să semneze cu CFR Cluj după ce Florin Bratu l-a remarcat pentru echipa națională de tineret. Fostul atacant de la Dinamo, de la Rapid și din echipa națională povestește cum l-a văzut pe Bîrligea în ligile mici din Italia. Ca mai mereu, succesul fotbalistului a apărut și datorită calităților, și grație unui context favorabil.

Florin Bratu, dinamovistul care l-a descoperit pe Daniel Bîrligea: ”Are o energie formidabilă, nu renunță niciodată!”

Florin, îți mai amintești cum l-ai remarcat și cum ai ajuns să-l convoci pe Daniel Bîrligea în naționala U21?

L-am văzut prima oară când juca la Teramo. Eu vedeam meciuri din Serie C italiană fiindcă îl urmăream pe Ricardo Farcaș, un fundaș central care era la Siena. Mi-a plăcut Bîrligea, mi-a atras atenția, și l-am sunat pe Farcaș ca să-i cer o opinie despre el. Mi-a spus ”Mister, e foarte puternic, aleargă mult și e incisiv”.

Tu ce remarcaseși?

Mie mi-a plăcut că nu renunța niciodată. Urca în presing și dacă îl dribla fundașul el revenea, nu ceda. Atacanții, în general, sunt mai comozi, dacă fac două sprinturi în presing și sunt depășiți și-au făcut treaba, aia e! Bîrligea nu era așa. Dacă adversarii îi depășeau pe el și prima linie de presing, el se întorcea ca să acopere spațiile, încerca iar să recupereze mingea. Am remarcat de la început că avea o energie formidabilă.

Mai ții minte cum a fost prima discuție avută cu el?

Eu am continuat să-l urmăresc săptămână de săptămână, am luat legătura cu el și i-am spus să se aștepte la o convocare. Am ținut să-l anunț și ca să existe o motivație în plus. În Italia ba juca, ba nu juca. I-am zis că îl aveam în vedere.

”E cel mai în formă atacant român! La debutul în naționala de tineret a marcat două goluri, s-a adaptat instantaneu!”

Cum s-a adaptat? Au mai fost români crescuți în străinătate care nu s-au simțit bine la națională. Daniel Boloca este exemplul cel mai cunoscut.

Nu au fost probleme. Ai văzut că nici Bîrligea nu vorbește limba ca un român crescut aici, o stâlcește un pic, dar e un băiat bun care s-a integrat imediat. E un om pe care pe poți baza. La prima convocare în naționala de tineret a marcat două goluri, cu Finlanda și cu Maroc. Eu îi anunțasem pe oamenii din Federație că îl urmăream și s-au mirat un pic, ”din Serie C?!”, dar mi-au zis să am încredere în instinctul meu și să îl chem dacă îl consider bun.

Te surprinde faptul că Bîrligea a devenit atât de important?

Eu mă bucur că am avut ochi ca să îi văd calitățile, meritele pentru progresul înregistrat sunt ale lui. Cred că e cel mai în formă atacant român în momentul de față. CFR Cluj s-a mișcat foarte bine când l-a adus de la Teramo.

Ar fi nevoie și de un Louis Munteanu la FCSB? ”Daniel Bîrligea e mai bun într-un sistem cu doi atacanți”

Mai poate să progreseze?

Mai poate, eu zic că randamentul lui ar fi și mai bun într-un sistem cu doi atacanți, să joace alături de ”un Louis Munteanu”. Louis e tehnic, e mobil, îi place să migreze, în vreme ce pentru Bîrligea e mai bine să rămână vârf, să fie în careu. Un al doilea atacant l-ar degreva pe Daniel de mișcările acestea, nu ar mai fi nevoie să coboare, să iasă în lateral. Bîrligea simte poarta, e o calitate foarte importantă pentru un atacant!

În meciul cu Cipru a marcat în minutul al doilea, apoi i-a venit mingea în fața porții, s-a împiedicat în ea și a ieșit încă un gol al României.

Da, dar vezi că astea nu sunt întâmplătoare! E tot o calitate și asta. El reușește să creeze des ceva important fiindcă are energie, e implicat, luptă.

6 meciuri a jucat Daniel Bîrligea pentru CFR Cluj în prima jumătate a anului 2022. A fost titular numai în două partide și a marcat un gol. El avea să devină un om de bază abia în sezonul 2023-2024, în care a bifat 40 de meciuri, 33 ca titular, și 14 goluri

47 de partide a jucat la Ricardo Farcaș la Siena, fundașul pe care îl urmărea Florin Bratu atunci când l-a remarcat pe Daniel Bîrligea. Farcaș are 24 de ani, aceeași vârstă pe care o are Bîrligea, și joacă la FC Bihor acum, în liga a doua