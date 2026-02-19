Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte bună”

ADVERTISEMENT

Dinamo a jucat cu Hermannstadt în Cupa României, iar Dennis Politic, împrumutat de FCSB la formația sibiană, a avut parte de o primire ostilă din partea suporterilor bucureșteni, care au aruncat inclusiv .

Dinamovistul care nu e de acord cu criticile la adresa lui Dennis Politic

Alex Conovaru, actor și fan declarat al celor de la Dinamo, spune că nu-i poartă pică lui Dennis Politic, jucător care a ales să meargă în vară la FCSB. Acesta e de părere că formația alb-roșie a ieșit în câștig după afacerea făcută cu rivala din București.

„Excepțională afacere, nu înțeleg de ce îl înjură lumea pe Politic. Ai și U21, și bani, plus că pe Politic îl aveai 2 etape și 4 nu. Că se rupea. A venit de afară, nu poți să-l asociezi ca dinamovist. Nu te-a păcălit cu nimic. Am făcut o afacere foarte bună, cel puțin. Eu l-am văzut pe Musi încă din primul meci, când a marcat cu Csikszereda”, a spus Alex Conovaru la FANATIK Dinamo. Dennis Politic a fost cedat la FCSB de către Dinamo, iar formația din Ștefan cel Mare a primit la schimb 1 milion + Alexandru Musi.

Transferul lui Alex Musi, lovitură dată de Dinamo. Cum l-a impresionat pe Alex Conovaru

Conovaru spune l-a convins din primul meci că este un transfer reușit, mai ales că a reușit să și marcheze în egalul făcut de Dinamo, în etapa 1, 2-2, cu Csikszereda. Atunci, jucătorul adus de la FCSB a marcat cu o lovitură de cap din apropiere și reducea din handicap, după ce trupa din Miercurea Ciuc a condus cu 2-0.

„Musi e un câștig enorm, i s-a născut și copilul, e foarte tânăr, pe mine m-a surprins că la vârsta lui o să fie tată. Îți dai seama, acum nu o să mai doarmă la fel, așa e cu copil mic. Acum cred că încearcă să facă și prea multe, cred că de abia așteaptă să dea gol și să facă celebrul gest”, a mai spus Alex Conovaru.

