Dinamovistul Cornel Dinu vrea ca U Cluj să câștige campionatul! Ce îl leagă pe Mister de „șepcile roșii”

Cornel Dinu a spus în direct motivul pentru care s-ar bucura enorm ca U Cluj să devină campioana SuperLigii în acest sezon. Ce legătură există între fostul mare dinamovist și „șepcile roșii”.
Mihai Dragomir
13.04.2026 | 16:53
Actualul sezon din SuperLiga este mai spectaculos decât și-ar fi imaginat mulți microbiști români. Echipe precum U Cluj sau FC Argeș au ajuns în play-off și le țin piept cu succes granzilor precum Craiova, CFR, Dinamo sau Rapid. Cornel Dinu (78 de ani) a explicat în direct motivul pentru care s-ar bucura nespus de mult dacă „șepcile roșii” ar pune mâna la final pe primul lor titlu din istorie.

Cornel Dinu o vrea pe U Cluj campioană în acest sezon

U Cluj a luat o opțiune serioasă pentru titlu în acest sezon după un nou succes cu Rapid, pe care a învins-o cu 2-1 în Giulești în etapa a 3-a din play-off. Cornel Dinu i-a lăudat pe ardeleni pentru lotul bine pus la punct pe care îl au și a mărturisit că dacă vor lua titlul va fi meritul lor în totalitate. „Procurorul” nu exclude nici scenariul în care „șepcile roșii” ar rata dramatic cucerirea marelui trofeu.

„U Cluj mi se pare echipa cea mai dotată, cu acoperirea valorică pe toate posturile pe care le are echipa la ora actuală, superioare celorlalte formații din campionat. Dacă va câștiga, este meritul lor. Dar se poate întâmpla și să capoteze la un moment dat… iar asta face parte din ceea ce înseamnă frumusețea dezarmantă a fotbalului!”, a spus Cornel Dinu inițial.

Cum s-a format legătura dintre dinamovistul Cornel Dinu și U Cluj, de fapt

După ce a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK DINAMO ultima conversație pe care a avut-o cu Mircea Lucescu, Cornel Dinu a explicat și motivul pentru care are o simpatie pentru U Cluj. Totul a pornit de pe vremea când era junior, iar celebrul Zoltan Ivansuc (n. 12 august 1938 – d. 27 ianuarie 1982), o legendă a fotbalului clujean, i-a propus să evolueze pentru „alb-negri”, în ciuda interesului manifestat de Dinamo pentru el.

Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca,...
Digi24.ro
Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca, America rămâne!”

„Am o am o anumită tresărire așa față de U Cluj. Am fost și acolo antrenor, dar când eram jucător în echipa reprezentativă de juniori am mers în 1965, dacă nu mă înșel, la meci la Praga împreună cu echipa națională. Atunci echipa națională, a fost o coincidență, pentru că a jucat și echipa de juniori în deschidere. Și în avionul respectiv, linie directă până la Praga, l-am cunoscut pe celebrul Zoltan Ivansuc. Și el mi-a făcut prima propunere, deși eram urmărit de Dinamo, să vin să joc la U Cluj.

Ce lovitură! I-a dat lui Chivu vestea în direct, după Como - Inter...
Digisport.ro
Ce lovitură! I-a dat lui Chivu vestea în direct, după Como - Inter 3-4: "99% se face"

Și această apreciere a unui jucător emblematic pentru U Cluj, și un geniu al fotbalului, care păcat că s-a sfârșit cum s-a sfârșit și nici cei de lângă el n-au avut grijă de el. Însă pentru mine a contat foarte mult și rămâne în memoria mea ca un moment crucial de apreciere din partea unui jucător cerebral din toate punctele de vedere, un talent imens, care a fost Zoltan Ivansuc”, a mai spus Cornel Dinu.

Cornel Dinu știe de ce are Dinamo nevoie cu adevărat pentru următorul sezon

Cornel Dinu a vorbit, bineînțeles, și despre clubul său de suflet. „Mister” a spus ce jucători merită să continue la Dinamo și din sezonul viitor, dar a spus că echipa are neapărată nevoie de un atacant, un număr 9 „de meserie”.

„(n.r. – Care sunt jucătorii care merită și sunt de nivelul lui Dinamo și pentru sezonul următor?) Nu știu, e greu de spus. Sigur va rămâne în continuare cu Opruț, cu Cîrjan, cu Mussi, cu Pop, cu Soro, care este un jucător la fel pe care se poate conta. Însă convingerea mea este că au nevoie neapărat de un atacant pe care să se facă jocul ofensiv de finalizare al echipei. Un număr 9 cu adevărat!”, a mai spus Cornel Dinu la FANATIK DINAMO.

  • 6 este numărul trofeelor de Liga 2 cucerite de U Cluj în istoria sa
  • 1964/1965 este sezonul în care ardelenii au câștigat primul și singurul lor trofeu major (Cupa României) 
Derby de titlu între U Cluj şi Universitatea Craiova! Care e capitolul la...
Fanatik
Derby de titlu între U Cluj şi Universitatea Craiova! Care e capitolul la care ardelenii sunt lideri în Superliga şi arma secretă a lui Bergodi. Raportul Wyscout
Tragedie fără margini în fotbal. Dominic Frimpong a fost împușcat în cap
Fanatik
Tragedie fără margini în fotbal. Dominic Frimpong a fost împușcat în cap
Fostul antrenor de la Dinamo, în locul lui Ianis Zicu la Farul! I-a...
Fanatik
Fostul antrenor de la Dinamo, în locul lui Ianis Zicu la Farul! I-a pus gând rău FCSB-ului. Prima reacție. Update
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
