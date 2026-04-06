Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: “V-a arestat Miliția vreo 3 și aseară?”

Etapa a 3-a a play-off-ului din SuperLiga a fost un nou pas greșit făcut de Rapid, care a cedat cu 1-2 pe teren propriu în fața celor de la U Cluj. Specialiștii FANATIK au vorbit în direct, a doua zi, despre meciul din Giulești. Dănuț Lupu nu a ezitat din a-l ironiza pe Robert Niță. Vezi pe Fanatik.ro ce i-a spus fostul mare dinamovist.

Dănuț Lupu l-a ironizat în direct pe Robert Niță după Rapid – U Cluj 1-2

SuperLiga ne-a oferit show duminică, 5 aprilie, la meciul dintre Rapid și U Cluj. Partida a început furibund, ardelenii creând pericol la poarta giuleștenilor. Vulturar a deschis însă scorul și a dus gazdele în avantaj la pauză. Repriza a doua le-a aparținut elevilor lui Cristiano Bergodi, care

Dănuț Lupu a văzut meciul și nu s-a ferit să îl ironizeze pe Robert Niță chiar în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Fostul dinamovist l-a atacat pe fostul rapidist, „războiul” dintre cei doi continuând după .

„Pe cuvântul meu, mare probleme la pauză. A venit miliția (n.r. – poliția), a arestat vreo trei, cică nu circulau frumos pe stadion. Robert spunea de Dinamo că ia campionatul doar cu miliția, cu poliția. Dinamo, când lua campionatul, nu juca doar cu Rapid, mai juca și cu încă 17 echipe. Trebuie să înțelegi un lucru. A fi rapidist înseamnă a fi și corect. Când greșește echipa…”, a spus inițial Dănuț Lupu.

Replica lui Robert Niță pentru Dănuț Lupu

Robert Niță nu a dat înapoi și i-a oferit replica interlocutorului său. Fostul rapidist a recunoscut că nu a contestat nicio clipă victoria lui U Cluj, precizând și că supărarea a fost extrem de mare în a doua repriză, care a adus succesul adversarilor.

„Dinamo când lua campionatul, miliția mai aresta și de la alte echipe. Ești ironic, ca de obicei. Am zis eu că U Cluj a câștigat incorect?Un meci cu o primă repriză bună pentru Rapid, 1-0 la pauză. Un început de joc și o primă incursiune în dreapta, în careul Rapidului. Deși U Cluj a avut o ocazie, Rapid a echilibrat apoi jocul. !”, a spus și Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

