Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: "V-a arestat Miliția vreo 3 și aseară?"

Rapid a cedat, din nou, acasă în fața lui U Cluj. Dinamovistul Dănuț Lupu nu a avut milă de Robert Niță.
Mihai Dragomir
06.04.2026 | 15:00
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Etapa a 3-a a play-off-ului din SuperLiga a fost un nou pas greșit făcut de Rapid, care a cedat cu 1-2 pe teren propriu în fața celor de la U Cluj. Specialiștii FANATIK au vorbit în direct, a doua zi, despre meciul din Giulești. Dănuț Lupu nu a ezitat din a-l ironiza pe Robert Niță. Vezi pe Fanatik.ro ce i-a spus fostul mare dinamovist.

Dănuț Lupu l-a ironizat în direct pe Robert Niță după Rapid – U Cluj 1-2

SuperLiga ne-a oferit show duminică, 5 aprilie, la meciul dintre Rapid și U Cluj. Partida a început furibund, ardelenii creând pericol la poarta giuleștenilor. Vulturar a deschis însă scorul și a dus gazdele în avantaj la pauză. Repriza a doua le-a aparținut elevilor lui Cristiano Bergodi, care au întors scorul și s-au impus finalmente cu 2-1.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu a văzut meciul și nu s-a ferit să îl ironizeze pe Robert Niță chiar în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Fostul dinamovist l-a atacat pe fostul rapidist, „războiul” dintre cei doi continuând după ultima dispută în direct după derby-ul câștigat de giuleșteni în fața „câinilor”.

„Pe cuvântul meu, mare probleme la pauză. A venit miliția (n.r. – poliția), a arestat vreo trei, cică nu circulau frumos pe stadion. Robert spunea de Dinamo că ia campionatul doar cu miliția, cu poliția. Dinamo, când lua campionatul, nu juca doar cu Rapid, mai juca și cu încă 17 echipe. Trebuie să înțelegi un lucru. A fi rapidist înseamnă a fi și corect. Când greșește echipa…”, a spus inițial Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA...
Digi24.ro
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz

Replica lui Robert Niță pentru Dănuț Lupu

Robert Niță nu a dat înapoi și i-a oferit replica interlocutorului său. Fostul rapidist a recunoscut că nu a contestat nicio clipă victoria lui U Cluj, precizând și că supărarea a fost extrem de mare în a doua repriză, care a adus succesul adversarilor.

ADVERTISEMENT
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga...
Digisport.ro
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"

„Dinamo când lua campionatul, miliția mai aresta și de la alte echipe. Ești ironic, ca de obicei. Am zis eu că U Cluj a câștigat incorect?Un meci cu o primă repriză bună pentru Rapid, 1-0 la pauză. Un început de joc și o primă incursiune în dreapta, în careul Rapidului. Deși U Cluj a avut o ocazie, Rapid a echilibrat apoi jocul. Supărare mare în a doua repriză!”, a spus și Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
  • 13 aprilie este data următorului meci pentru U Cluj (acasă, cu Universitatea Craiova)
  • 13 aprilie este aceeași dată la care Rapid joacă următoarea partidă (tot acasă, cu FC Argeș)
Fanatik SuperLiga, luni, 6 aprilie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 6 aprilie, ora 13:30. Horia Ivanovici vă invită la o ediție de top
Peluza Nord, reacție furibundă despre planul ministrului Radu Miruță ca CSA Steaua să...
Fanatik
Peluza Nord, reacție furibundă despre planul ministrului Radu Miruță ca CSA Steaua să promoveze. Dialog savuros Marian Aliuță – Gigi Mustață: “O să vândă Steaua de 3 ori, ca ăia de la Nordis”
De ce Andrei Rațiu e altul la națională față de Rayo. Fostul selecționer...
Fanatik
De ce Andrei Rațiu e altul la națională față de Rayo. Fostul selecționer dă verdictul: „Relaxare, poate. De ce să-i dăm în cap?”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
