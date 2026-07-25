Sport

Dinamovistul Mihai Bendeac lovește din nou! Ironie macabră pentru olteanul Mihai Bobonete. Foto

Mihai Bendeac nu a avut milă de Mihai Bobonete și a făcut o postare macabră după rezultatul șocant din derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova 5-1. Ce a postat pe Facebook
Cristian Măciucă
26.07.2026 | 00:01
Dinamovistul Mihai Bendeac loveste din nou Ironie macabra pentru olteanul Mihai Bobonete Foto
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Dinamovistul Mihai Bendeac lovește din nou! Ironie macabră pentru olteanul Mihai Bobonete. FOTO: Fanatik
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Victoria categorică obținută de Dinamo, scor 5-1, în fața Universității Craiova a stârnit reacții savuroase în mediul online. Cunoscut drept un suporter înfocat al „câinilor”, Mihai Bendeac (43 de ani) nu a ratat ocazia de a-l „înțepa” pe bunul său prieten Mihai Bobonete (46 de ani), fan declarat al campioanei României.

Bendeac, postare cu dedicație pentru Bobonete, după Dinamo – U Craiova 5-1

Imediat după ce Istvan Kovacs a fluierat finalul partidei de pe „Arcul de Triumf”, Mihai Bendeac a postat pe pagina sa de Facebook o fotografiei cu Mihai Bobonete, însoțită de un mesaj scurt, care a devenit viral: „Sincere condoleanțe!”, i-a transmis Bendeac lui Bobonete, după ce Dinamo a învins-o cu 5-1 pe Universitatea Craiova.

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Postarea a fost interpretată de urmăritorii celor doi ca o glumă la adresa eșecului usturător suferit de Universitatea Craiova pe terenul lui Dinamo. Relația de prietenie dintre Bendeac și Bobonete este bine cunoscută, iar schimburile de replici dintre cei doi pe tema fotbalului au devenit o obișnuință ori de câte ori echipele lor trec prin momente importante. Recent, Bendeac a făcut haz și de necazul rivalilor de la FCSB, care au pierdut cu FK Auda, scor 2-3.

De când nu a mai luat Craiova 5 goluri într-un meci

Rezultatul de pe „Arcul de Triumf” este unul de-a dreptul șocant, având în vedere că Dinamo i-a aplicat o astfel de corecție chiar campioanei en-titre, echipa care a cucerit toate trofeele interne în sezonul 2025-2026: titlul, Cupa României și Supercupa României. Universitatea Craiova nu mai încasase 5 goluri din stagiunea 2017-2018, adică de 9 ani de zile!

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Pe 17 octombrie 2017, Universitate Craiova a jucat la Severin cu FCSB. Atunci, pe banca oltenilor se afla Devis Mangia, iar pe cea a roș-albaștrilor stătea Nicolae Dică. Rezultatul final a fost unul horror pentru olteni, scor 5-2 pentru FCSB. Pentru Craiova punctau  Larie ’66 (autogol) si Kelic ’72, în timp ce reușitele roș-albaștrilor le aparțineau lui  Gnohere ‘1, Teixeira ’33, Florin Tanase ’62, Kelic ’70 (autogol) si Coman ’83.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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