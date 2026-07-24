Sport

Dinamovistul Mihai Bendeac savurează din plin înfrângerea FCSB-ului cu Auda! Cum l-a ironizat pe Gigi Becali

Mihai Bendeac, fan declarat al lui Dinamo, nu s-a putut abține după FCSB - Auda 2-3 în preliminariile Conference League! Ironie la adresa lui Gigi Becali
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.07.2026 | 06:40
Dinamovistul Mihai Bendeac savureaza din plin infrangerea FCSBului cu Auda Cum la ironizat pe Gigi Becali
ULTIMA ORĂ
Dinamovistul Mihai Bendeac savurează din plin înfrângerea FCSB-ului cu Auda! Cum l-a ironizat pe Gigi Becali. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Bendeac (43 de ani), dinamovist declarat, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj ironic la adresa lui Gigi Becali (68 de ani) la scurt timp după încheierea meciului FCSB – Auda 2-3, de joi seară din Ghencea, prima manșă a turului doi preliminar din Conference League.

Cum l-a ironizat Mihai Bendeac pe Gigi Becali după FCSB – Auda 2-3

Cunoscutul actor a dorit să scoată în evidență în mod special faptul că înclinația lui Gigi Becali pentru Divinitate pesemne că nu l-a ajutat foarte mult pe omul de afaceri în contextul acestei partide. „Și când te gândești că patronul de la FK Auda nu a construit o biserică, nu se îmbracă în cruci și nici n-are mătănii…”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Gigi Becali după FCSB – Auda 2-3

În mod așteptat, finanțatorul de la FCSB a fost destul de supărat după această înfrângere, chiar dacă a spus că echipa sa încă are șanse mari de calificare. Omul de afaceri i-a criticat, în direct la Prima Sport, în mod special pe Ștefan Târnovanu și Dennis Politic. Despre primul a spus: „Cu echipa asta trebuie să dăm 4-5 goluri, așa trebuia să le dăm. Nu am fost deloc concentrați. Bine, dar acum nu poți spune, că două goluri sunt ale lui Târnovanu, Bîrligea a mai ratat și el două, trei ocazii. Eu nu îmi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea.

Nu știu ce se întâmplă cu Târnovanu. E problema lui, cariera lui, viața lui. El tot timpul este cu gândul la transfer, dar o să se transfere când o să-i expire contractul. Eu nu l-aș mai băga, dar dacă ei vor… . Nu mă bag la portar. Dar dacă ei mă întreabă ce zic, zic că orice om când greșește trebuie să plătească. Să iei al doilea gol așa în halul ăsta… Trebuie să plătești și să îi dai șansă celuilalt portar. El poate crede că îi dau drumul dacă joacă așa prost”. 

ADVERTISEMENT
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci....
Digi24.ro
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă

Iar vizavi de al doilea a transmis că: „Toma a intrat foarte prost, acolo în banda dreapta. Nu am avut jucători, că nu-l băgam, îți dai seama. Nici Politic nu a intrat bine deloc. Ce supărare să am? Nu mă așteptam la rezultatul ăsta, dar nu sunt supărat. Trebuie să batem echipa asta și este un gol diferență. Dacă trebuie să câștigi un meci cu echipa asta și dacă nu o faci… Lasă-te de fotbal. O să mai vină jucători. Gnahore a cerut el să iasă, o să mai vină jucători. O să vină și Joao Paulo. În Politic nu-mi mai pun baza niciodată!”. 

ADVERTISEMENT
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000...
Digisport.ro
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Alexandru Țiriac, mesaj emoționant despre cea mai mare binecuvântare: „Viața mi-a adus bucurii...
Fanatik
Alexandru Țiriac, mesaj emoționant despre cea mai mare binecuvântare: „Viața mi-a adus bucurii pe care nu aș avea cum să le răsplătesc”
Alexandru Stoian, devastat după FCSB – FK Auda 2-3. A încurcat rezultatul final
Fanatik
Alexandru Stoian, devastat după FCSB – FK Auda 2-3. A încurcat rezultatul final
Andrei Vochin știe unde a greșit FCSB cu Auda: „Transfermarkt, MM și noaptea...
Fanatik
Andrei Vochin știe unde a greșit FCSB cu Auda: „Transfermarkt, MM și noaptea în care fotbalul i-a făcut dreptate… pe dos”
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce...
iamsport.ro
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce și vinde de foame de bani! Ce rușine de administrație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!