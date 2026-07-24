Dinamovistul Mihai Bendeac savurează din plin înfrângerea FCSB-ului cu Auda! Cum l-a ironizat pe Gigi Becali

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Mihai Bendeac (43 de ani), dinamovist declarat, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj ironic la adresa lui Gigi Becali (68 de ani) la scurt timp după încheierea meciului FCSB – Auda 2-3, de joi seară din Ghencea, prima manșă a turului doi preliminar din Conference League.

Cum l-a ironizat Mihai Bendeac pe Gigi Becali după FCSB – Auda 2-3

Cunoscutul actor a dorit să scoată în evidență în mod special faptul că înclinația lui Gigi Becali pentru Divinitate pesemne că nu l-a ajutat foarte mult pe omul de afaceri în contextul acestei partide. „Și când te gândești că patronul de la FK Auda nu a construit o biserică, nu se îmbracă în cruci și nici n-are mătănii…”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

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Ce a declarat Gigi Becali după FCSB – Auda 2-3

În mod așteptat, finanțatorul de la FCSB a fost destul de supărat după această înfrângere, chiar dacă a spus că echipa sa încă are șanse mari de calificare. Omul de afaceri i-a criticat, în direct la Prima Sport, în mod special pe și Despre primul a spus: „Cu echipa asta trebuie să dăm 4-5 goluri, așa trebuia să le dăm. Nu am fost deloc concentrați. Bine, dar acum nu poți spune, că două goluri sunt ale lui Târnovanu, Bîrligea a mai ratat și el două, trei ocazii. Eu nu îmi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea.

Nu știu ce se întâmplă cu Târnovanu. E problema lui, cariera lui, viața lui. El tot timpul este cu gândul la transfer, dar o să se transfere când o să-i expire contractul. Eu nu l-aș mai băga, dar dacă ei vor… . Nu mă bag la portar. Dar dacă ei mă întreabă ce zic, zic că orice om când greșește trebuie să plătească. Să iei al doilea gol așa în halul ăsta… Trebuie să plătești și să îi dai șansă celuilalt portar. El poate crede că îi dau drumul dacă joacă așa prost”.

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Iar vizavi de al doilea a transmis că: „Toma a intrat foarte prost, acolo în banda dreapta. Nu am avut jucători, că nu-l băgam, îți dai seama. Nici Politic nu a intrat bine deloc. Ce supărare să am? Nu mă așteptam la rezultatul ăsta, dar nu sunt supărat. Trebuie să batem echipa asta și este un gol diferență. Dacă trebuie să câștigi un meci cu echipa asta și dacă nu o faci… Lasă-te de fotbal. O să mai vină jucători. Gnahore a cerut el să iasă, o să mai vină jucători. O să vină și Joao Paulo. În Politic nu-mi mai pun baza niciodată!”.