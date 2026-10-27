„Dinastia” Reghe la FCSB a început cu Rapid şi în 2012! Comparaţia ultimei echipe care a participat în Champions League cu cea din 2026

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FCSB a câştigat . Laurenţiu Reghecampf speră ca acest succes să creeze aceeaşi emulaţie în vestiar la fel ca în 2012, când, roş-albaştrii îşi anunţau dominaţia pe plan intern tot după un derby cu giuleştenii, câştigat cu 1-0. Iar între cele două momente există multe similitudini, deşi au trecut 14 ani.

„Dinastia” Reghe la FCSB a început în derby-ul cu Rapid!

În 2012, numirea lui Laurenţiu Reghecampf la FCSB era privită cu scepticism de unii specialişti. În ciuda unui start de sezon foarte bun sub comanda tânărului antrenor, era greu de şters impresia ultimelor sezoane, în care roş-albaştrii participau în cupele europene, dar nu reuşeau să intre în lupta pentru titlu.

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Un moment psihologic important în succesul acelei echipe a fost derby-ul din etapa a 9-a sezonului 2012-2013 împotriva Rapidului. FCSB era fără victorie acasă în faţa rivalei de 10 ani şi era un test de maturitate pentru tânăra echipă a lui Reghe.

Meciul a fost dominat de roş-albaştri, dar care nu găseau calea spre gol. Ca un amănunt de culoare, , care s-a retras după ce a arbitrat finala Cupei Mondiale din 2026, Spania – Argentina, 1-0.

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Golul lui Bourceanu a adus nebunia în teren şi în tribune!

Rocha, Chipciu şi Rusescu au irosit şanse uriaşe în cele 90 de minute, iar Rapidul părea că scapă cu remiza albă, graţie naivităţii roş-albaştrilor. Doar că la ultimul atac, în minutul 90+6, Alexandru Bourceanu a fructificat ocazia avută şi a urmat o explozie de bucurie, atât pe teren, cât şi în tribune.

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Un derby nebun, sărbătorit ca o finală, deşi era un meci de trei puncte. Mai mulţi jucători ai roş-albaştrilor de atunci au vorbit de momentul psihologic dat de derby-ul cu Rapid şi care a reprezentat o injecţie morală pentru tânăra echipă a roş-albaştrilor.

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Un moment psihologic important pentru echipa de atunci a FCSB-ului, care a dominat următoarele ediţii de campionat şi a „speriat” Europa, fiind un an mai târziu ultima formaţie din România care juca în grupele Champions League.

FCSB – Rapid 1-0 (Bourceanu 90+6) – 24 septembrie 2012

FCSB (4-2-3-1): Tătăruşanu – Georgievski, Szukala, Chiricheş, Latovlevici – Bourceanu, Pintilii – Chipciu, Rusescu, Cr. Tănase – Adi Rocha. Antrenor: Laurenţiu Reghecampf. Rezerve: Stanca, L. Filip, M. Costea, Martinovici, T. Bălan, A. Popa, Nikolici

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Rapid (4-3-2-1): Pecanha – Oros, N. Grigore, Glauber, Milisavljevici – Teixeira, Codrea, Herea – Pancu, Surdu – Bilaşco. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău. Rezerve: Albuţ, Wallace, M. Roman, Grigorie, Goga, Ioniţă, Burcă

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Reghe şi-a anunţat, cu adevărat, revenirea în derby-ul cu Rapid!

Arc peste timp, revenirea lui Reghe la FCSB în 2026 s-a consemnat, cu adevărat, la derby-ul cu Rapid, scor 4-1. Victoriile subţiri cu Oţelul (1-0) şi Voluntari (2-1) nu au convins, dar au oprit căderea roş-albaştrilor. Victoria cu Rapid a readus, după mult timp, entuziasmul în lotul FCSB.

Reghe speră ca victoria cu Rapid să reprezinte un moment psihologic care să anunţe revenirea echipei în top. Deocamdată FCSB are un munte de urcat pentru a ajunge liderul Dinamo, după startul mizerabil de sezon, dar victoria cu rivala din Giuleşti a adus aminte de vibe-ul echipei care domina campionatul intern între 2012 şi 2015.

FCSB – Rapid 4-1 (Muhar 58, Boutoutaou 69, 81, Paulo 79 / Stojilkovic 11) – 24 octombrie 2026

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita. Antrenor: Laurențiu Reghecampf. Rezerve: M.Popa, Gnahore, M.Popescu, J. Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, A. Stoian, Labonne, D. Popa

Rapid (4-2-3-1): B. Ungureanu – Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo – Grameni, Doumbia – Dobre, Moruțan, Kamara – Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu. Rezerve: Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, A. Șucu, Celik, Jambor, Petrila

Laurenţiu Reghecampf, după FCSB – Rapid 4-1: „Ca în vremurile bune!”

La declaraţiile de după meci, , care i-a readus aminte de vremurile de demult, când era cel mai în vogă antrenor al SuperLigii, iar FCSB, echipa fără rival:

„Atmosfera a fost incredibilă, ca în vremurile bune, m-am bucurat foarte mult că au fanii au fost într-un număr așa de mare și le mulțumim din suflet. Știam că Boutoutaou este un jucător cu o calitate incredibilă, asta i-am transmis și patronului. El e un jucător care ne va ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. În afară de derby pe mine mă bucură foarte tare reacția jucătorilor, se poate și mai bine la nivelul jocului, dar în general sunt fericit că nu le-am dat posibilitatea celor de la Rapid să joace.”, a spus Reghecampf.

Cu cele trei victorii, FCSB este pe loc de play-off şi rămâne de văzut cum va capitaliza entuziasmul victoriei cu Rapid. Pentru echipa lui Reghe urmează o perioadă complicată, cu meci de Cupă pe terenul Gloriei Bistriţa şi apoi în campionat pe terenul vicecampioanei U Cluj. Cu siguranţă Laurenţiu Reghecampf a venit cu gândul de a câştiga titlul, ceea ce, în urmă cu o lună, părea o misiune imposibilă. Dar, după trei victorii consecutive, FCSB se anunţă una dintre protagoniste.