Dincolo de zodii. Astrologul Maria Sârbu, proiect inedit pentru cei care caută răspunsuri în viață

Astrologul Maria Sârbu merge dincolo de zodii și le oferă tuturor urmăritorilor ei, și nu numai, o surpriză uriașă: cursuri de dezvoltare personală!

După ce a scris cartea ”Tot ce trebuie să știi despre bărbați”, Astrologul Maria Sarbu dezvoltă acum cursuri de dezvoltare personală și mai ales despre feminitate.

Temele workshopurilor propuse de Maria Sârbu sunt complexe: de la dezvoltarea feminității, vindecarea copilului interior, dezvoltarea personală prin studiul astrologiei pentru toți și astrologie avansați. De asemenea, la Academia Mariei Sârbu au loc cursuri despre Comunicarea în cuplu, vindecarea relației sau a traumelor din copilărie sau din fostele relații.

Workshop – ”Amintește-ți să fii femeie”

Un curs cu feedback foarte pozitiv care le provoacă pe femei la feminitate asumată: „Întotdeauna am admirat femeile calde, bune, blânde. Adesea am văzut femei nesigure pe ele și indiferent de darurile lor foarte rar încrezătoare. Am văzut femei care nu au lucrat la ele și care au dezvoltat în timp agresivitate, răceală, amărăciune, depresii. După mulți ani de experiență m-am hotărât să le provoc la trezirea feminității și ieșirea din ghearele egoului”

La cursul despre feminitate se urmărește echilibrarea balanței de forțe din interior, regăsirea și eliberarea feminității și realinierea la energia feminină universală. Totodată, se va învăța cum se echilibrează yin-ul și yang-ul interior, participând la meditații în grup, despre eliberare și iubire de sine.

Workshop – ”Comunicarea în cuplu”

Un curs dedicat înțelegerii și negocierii, adresării potrivite și găsire a limbajului comun în dragoste. Se adresează celor care se simt neauziți sau neascultați de cei dragi și mai ales celor timizi.

Workshop – ”Vindecarea copilului interior”

Cursul de față te ajută să interacționezi cu acea parte din tine neglijată, îngropată, cu copilul interior. Acolo sunt păstrate toate rănile nerezolvate, problemele și traumele suferite în copilărie, care te împiedică acum, adult fiind, să fii fericit și să trăiești o viață împlinită. Se realizează exerciții de conștientizare și meditații de grup. Adesea blocajele la maturizate sunt pornite din suferințele copilului interior, de aceea cursul se impune celor care se simt blocați sau plini de piedici.

Workshop – ”Viața în 2, în 3, în cuplu, în familie”

Curs dedicat celor care vor să își îmbunătățească relația de cuplu, să înțeleagă anumite tipologii sau au ieșit din relații toxice și își caută vindecarea. Temele sunt diverse, vindecarea de trecutul relațional, formarea echipei în cuplu, beneficiile autenticității, erori și succese în cuplu și cum ieși din tiparul și dorința de schimbare continuă a partenerului:

„Sunt câteva Legi de aur a cuplului pe care mulți le ignoră. Apoi lipsa de transparență și timiditatea, dar mai ales frica de a suferi sunt unele dintre temele care aduc mari deservicii relațiilor de dragoste și fac viața mai sumbră sau mai rece! Deși, noi toți ne dorim căldura iubirii împărtășită; fie că o afirmăm sau nu!”

Workshop – ”Vindecarea infernului interior”

Cel mai autentic curs de transformare și de conștientizare, unde se fac exerciții de respirație și meditație. Cursul este compus din 4 ședințe, în timpul cărora se lucrează eliberarea emoțiilor, până la transformarea răului în bine.Sunt aduse la suprafață probleme din subconștient, programe negative care vor fi transformate într-unele pozitive.

Acest curs presupune muncă suplimentară, teme pentru acasă despre dezvoltarea arhitectului interior și lucrul cu simbolurile. La finalul acestui curs, se vor elibera bagaje: emoționale, spirituale, intelectuale. Apreciat mai mult de bărbați, cursul ajută la curățirea energiilor și programelor negative și la îmbunătățirea energiei. Este un curs individual sau de cuplu, adesea cu efecte imediate.

„Mi-am dorit mereu ca fiecare să dețină un minim de cunoaștere în astrologie pentru o interacțiune naturală în raportul cu ceilalți și să nu filtrăm oamenii prin așteptări ci să ne dorim să îi cunoaștem și să îi descoperim așa cum sunt, să îi observăm așa cum se dezvoltă! Acesta este motorul meu care mă îndeamnă să scriu și să lucrez cu fiecare”, a declarat Maria Sârbu.

Vezi aici mai multe detalii despre cursurile oferite de celebrul astrolog.