“Dinozaurul” Alex Chipciu face haz de necaz pe seama poreclei: “E caterincă! Soţia e cam supărată. Zicea că am pe altcineva la cât stau plecat de acasă”

Alex Chipciu și Dan Nistor au primit porecla de „dinozauri”, făcând referire la faptul că sunt jucători aflați la finalul carierei, cu o experiență uriașă. Primul dintre ei a primit titlul de „Profesionistul Anului” la Super Gala FANATIK 2025 și a făcut glume pe seama acestui subiect.

Alex Chipciu trage tare pentru a rămâne în formă la 36 de ani

Alex Chipciu a fost unul dintre fotbaliștii importanți care au pus umărul la performanța lui ”U” Cluj din sezonul precedent. Ardelenii au reușit să încheie pe locul patru și să joace în cupele europene, chiar dacă au fost eliminați încă din turul doi de Conference League.

Fotbalistul ardelenilor continuă să joace la un nivel ridicat și chiar a fost convocat și de Mircea Lucescu la echipa națională, iar Alex Chipciu a dezvăluit că își petrece atât de mult timp antrenându-se și făcând recuperare încât stă foarte puțin timp acasă, iar acest lucru o supără pe soția sa:

„Soția e cam supărată pentru că stau foarte mult plecat. Plec la 8-9 la stadion și termin pe la 15. Mă mai duc și la hiperbară o oră – o oră și jumătate. Îmi zicea în glumă că am pe altcineva. Dacă nu faci sacrificiile acestea, este foarte greu, la vârsta mea, să mai joci și să fii la un nivel bun. Nu te mai ajută corpul ca la 20 de ani, când dormeam 3 ore și alergam de rupeam la antrenament”, a spus Alexandru Chipciu într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

Când plănuiește Alex Chipciu să se retragă din fotbal

Alex Chipciu a jucat în cariera sa pentru FC Brașov, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga și CFR Cluj. La finalul carierei, el a ales să se alăture celor de la ”U” Cluj, însă puțini se așteptau să strângă peste 100 de meciuri pentru „șepcile roșii”. Ajuns la 36 de ani, știind că povestea sa ca fotbalist se apropie ușor-ușor de final:

„2025 a fost un an bun. Dacă mă refer la anul competițional, în care am terminat cu ”U” Cluj pe loc de cupe europene, ceea ce a fost un lucru istoric, cumulat cu faptul că am revenit la națională, pot spune că a fost un an de vis pentru mine, mai ales acum, la finalul carierei.

Porecla asta cu dinozaurii mi se pare caterincă. Am luat fiecare an pe rând să văd dacă mă simt bine, dacă pot să mai joc. Mă simt bine, am mai semnat încă un an cu Universitatea Cluj. Vedem ce va fi, dar mie-mi place să iau moment cu moment și când nu voi mai putea, mă las… nu am ce face”, a mai declarat Alex Chipciu pentru FANATIK.

Alex Chipciu, replică savuroasă pe scena Super Galei FANATIK 2025

Performanța din ultimul an a lui Alex Chipciu nu a putut fi trecută cu vederea la Super Gala FANATIK, iar . Când a urcat pe scenă pentru a i se înmâna trofeul, Chipciu a avut o replică savuroasă:

„Bună seara! Sincer, am avut ceva emoții că o să îmi dați Dinozaurul Anului sau un premiu special pentru întreaga carieră, să mă retrageți, dar ce să zic. Dacă aș începe să mulțumesc din sala asta, cred că am 90% din oameni cărora ar trebui să le mulțumesc.

Domnului Lucescu, care m-a readus la echipa națională, Meme, care m-a adus la FCSB, domnul Giovanni, care mi-a fost impresar, Federația întreagă, domnul Stoichiță, președintele, idoli, Adrian Mutu, Adrian Ilie. Așa că le mulțumesc tuturor. Mulțumesc și familiei că sunt mai mult la stadion decât acasă și nu în ultimul rând U Cluj, domnului Sabău, pentru anul excelent avut. Și sper să mai vin. M-am uitat înainte la niște trofee de la Galele Fanatik de acum ceva ani, erau din metal, poate prind ceva. Vă mulțumesc foarte mult!”, a transmis Alexandru Chipciu.