Dinu dă de pământ cu Edi Iordănescu: “Ieduțu, nu Edi. A avut probleme stomacale la botez de are atâta noroc”

România a făcut un joc modest contra selecționatei Israelului. . Partida s-a terminat 1-1, iar România rămâne la un singur punct față de locul trei în lupta pentru calificarea la Euro.

Iordănescu, aspru criticat de către Dinu

“Îl salut în mod deosebit pe cel pe care l-a ținut lângă el, trebuia să-l țină din tremurat când a ratat Israel pe final. Au fost vreo 7 ocazii. Cred că îmi pare rău că dacă totuți era null, îl ținea pe șeful lui pe Burleanu să nu fie cutremurat să nu cadă de pe scaun. Dar Lippi rămâne Lippi, e un bun îmbârligător de cuvinte.

ADVERTISEMENT

Sigur, în seria asta în care ne-a așezat Dumnezeu, dă-le și la amărâții ăia ceva. Am văzut ce am văzut de fiecare dată și o să vedem în continuare cu acest ‘Iedi’. ‘Iedi’, domnule, el nu poate fi explicat decât felul în care a ajuns, decât că a plecat din staulul sfânt al Israelului. Pentru că are un noroc familia asta. A avut probleme stomacale când a fost botezat, are un noroc cum nu s-a mai pomenit”, a declarat Cornel Dinu.

Abordarea tactică a României a fost greșită

. Lipsiți de soluții, tricolorii au cedat în fața oaspeților și s-au văzut egalați în repriza secundă. Eroii din Elveția, Moruțan și Mihăilă, au fost introduși pe teren în repriza secundă, dar nu au reușit să facă diferența.

ADVERTISEMENT

“Aș intra în două amănunte foarte simple. Primul este legat… domnul Edi, Dumnezeu ne-a mângâiat pe cap cu seria asta pe care ne-a dat-o. E normal să spunem că avem 8 puncte, ăia 7, Elveția s-a dus, e bătaia pentru locul 2, dar este rușinos cu cine jucăm și felul în care jucăm.

Am avut norocul extraordinar cu Elveția cu Moruțan care dă două pase și reușim să egalăm unde nu se mai aștepta nimeni și facem 2-2. Echipa care face un rezultat de genul acesta e o lege, pe care desigur că nu o știe Edi. El a stat în staulul fotbalului, nu pe terenul fotbalului.

ADVERTISEMENT

Numirea lui este pur politică și niște conjuncturi nefaste. De ce schimbi, de ce nu începi cu acelați 11. Mai ales că acel 11 i-a însemnat pe Moruțan și Mihăilă, care așa cum sunt ei, joacă, nu joacă, au făcut minuni din două faze și au egalat.

Fotbalul este foarte simplu, presupune un bloc de joc. Blocul de joc presupune pentru fiecare jucător anumite zone. Iar în funcție de ceea ce înseamnă conținutul pe atac și apărare. Aceste zone pe faza defensivă se contractă, te aperi cu tot efectivul. Iar pe faza de posesie se dilată.

Desfaci foarte mult spațiul de atac, împingi cu vârful de atac și încerci să construiești. Noi nu reușim să ne înscriem în aceste practici incontestabile ale fotbalului actual când îl avem pe Ieduțu la echipa națională”, a completat Cornel Dinu.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Show-ul se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.