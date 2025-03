Dinu Gheorghe „a murit cu zile” chiar înainte de a reveni în fotbalul românesc! Dezvăluiri cutremurătoare ale fiului: „Am mari semne de întrebare!”

lumea fotbalului. la finalul lunii ianuarie, după ce, la sfârșitul anului trecut suferise o intervenție chirurgicală din cauza unei fracturi de șold.

Dinu Gheorghe Jr.: „A murit cu zile. Rămân niște întrebări”

Invitatul lui Robert Niță în emisiunea Suflet de Rapidist, Dinu Gheorghe Jr., a povestit cum era părintele său în ultima perioada a vieții. Mai mult, el a dezvăluit că experimentatul om de fotbal era pe punctul de a reveni în fenomen, la FC Voluntari. Chiar și în ultima zi a vieții sale, Dinu Gheorghe urmărea… fotbal!

ADVERTISEMENT

„El era un om foarte puternic și mental. Cred că el, în mintea lui, și-a spus că la un moment dat și carierele se termină. Doar dacă ești antreprenor și ai compania ta, toată viața o conduci. Totuși, el trăia pentru fotbal. Și când a murit, eu l-am găsit intins pe canapea, iar când am deschis televizor era pe un canal de fotbal.

L-a găsit menajera noastră, care mergea la el dimineața. El, de obicei, era treaz. Și atunci l-a găsit intins pe canapea, nu și-a dat seama inițial că e ceva cu el. După aceea nu răspundea. S-a uitat, a văzut că e nemișcat, a fugit la mine și m-a chemat. Un moment cum nu doresc nimănui să vadă. Mai ales că a murit cu zile, aș putea să spun. Un om care la 70 de ani e plin de viață și încă își dorește… Abia bătuse palma cu Gigi Nețoiu să îl ajute, să se ocupe de Voluntari. Era operat și la noi acasă erau întâlniri cu impresari, discuții, strategii… I-am spus ‘Tată, mai stai liniștit că ești și tu…’. (n.r. – suferise o intervenție chirugicală și avea probleme de mobilitate).

ADVERTISEMENT

Căzuse împodobind bradul, a alunecat de pe o scăriță și a avut o fractură de șold. Eu eram la birou, care e lângă casă. M-a sunat ‘Am căzut, vino și tu că e serioasă treaba’. M-am dus, am vorbit imediat la spital, radiografie, s-a confirmat fractura. Am întrebat dacă să plecăm în afara țării, dar am aflat că exista specialiști foarte buni în România. L-am operat la ‘Foișor’. Trebuia să stea 5 zile în spital, dar l-au externat după 3 zile. Au zis că merge foarte bine, analizele sunt bune, e disciplinat, și-a făcut recuperarea, și-a făcut toată partea de medicație exact cum i-a fost prescrisă. Acum, știi cum e, rămân niște întrebări întotdeauna. ‘Oare nu trebuia să îi prelungească încă două săptămâni, cât mergea cu cadrul, anticoagulantul?”, a mărturisit fiul lui Dinu Gheorghe.

Dinu Gheorghe Jr.: „Categoric am întrebări. Oricum, tata nu se întoarce”

„E o legătură între întreruperea tratamentului și decesul dânsului?”, a întrebat Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Dinu Gheorghe Jr. a încercat să nu arunce vina pe cineva anume pentru decesul tatălui său, dar a recunoscut că unele întrebări îl vor urmări pentru totdeauna. Totuși, a ținut să sublinieze profesionalismul echipei medicale care s-a ocupat de operația și recuperarea tatălui său.

ADVERTISEMENT

„Am încercat să stau departe de speculații. Deși am văzut că au fost… Din păcate, orice am face și am analiza n-o să-l întoarcă pe tata. Dacă am niște întrebări în suflet? Da, categoric! Aș fi preferat să-l cheme medicii în ziua în care a terminat tratamentul de anticoagulant și să îi facă o verificare completă și să decidă dacă trebuie să îi dea un alt anticoagulant. Riscul de a face un embolism pulmonar, după ce întrerupi acel tratament, este între 5 și 10% la un om de vârsta lui. Și la un om care încă merge cu cadrul. Enorm!

Deci, da, catogoric voi rămâne toată viața mea cu niște întrebări și cu o tristețe din acest punct de vedere. Dar, în același timp, medicii s-au comportat exemplar în spital, operația și recuperarea au decurs foarte bine. Dacă cineva nu și-a făcut treaba foarte bine, nu vreau să împart responsabilitatea. Oricum, tata nu se mai întoarce. Și persoana aceea, dacă există această discuție, cred că duce povara aceasta. Tata nu era un om pe care să treci ‘Hai că am mai tăiat unul de pe listă’. Rămâne o durere că am pierdut un om care era activ și era implicat. Nu am pierdut un om care își încheiase socotelile cu viața”, a mărturisit Dinu Gheorghe Jr.

Dinu Gheorghe, topit după nepotul Iacob. „A acoperit o parte din durerea pierderii mamei”

Dinu Gheorghe și-a pierdut soția în 2011, după ce aceasta a dus o lungă luptă cu cancerul.

„Tata nu era un om care își închisese socotelile cu viața. E păcat! Iar cu fiul mea avea o relație incredibilă. Era topit după Iacob. Și când copilul simte că bunicul îi oferă toată iubirea, se deschide și el.

După moartea mamei, tata a rămas cu un gol în viață, cu un dezechilibru sentimental. Ai mei aveau o relație frumoasă, reală, de cuplu. Lupta mamei cu boala a fost teribilă. Și ea s-a luptat extraordinar de bine. Și-a dorit foarte mult să trăiască. Totuși a avut 11 ani de când a descoperit până când a murit. O dorință de viață combinată cu o luptă, incredibile. Ultimii ani au fost grei. Ne-au afectat pe toți.

Eu așa am ajuns în România. Trebuia să-mi iau job în Londra, după ce am făcut cel mai tare masterat în finanțe. M-am întors în România într-o vacanță și mi-am dat seama că mama mai are, probabil, câteva luni, un an. Și așa a și fost. Am decis să rămân în România să mă bucur de părintele meu. În viață, câteodată, trebuie să decizi ce e mai important. Și cred că a fost o decizie bună. După ce a murit mama, mi-am dat seama că tata nu e de lăsat singur. Sora mea era plecată la studii în Elveția. Stau aici, stăm împreună, trebuie să ne susținem, pentru că d-asta suntem o familie.

Mi s-a părut, repet, că apariția lui Iacob i-a acoperit o parte din acea durere. Parcă se luminase din nou la față. Cumva îți arată cât de complexă e viața, cum e acest roller-coaster. Și, în același timp, moartea tatălui meu îți arată cât de fragilă poate să fie. De la o banală operație, cum ajungi să pierzi un om. Uimitor, îți dă foarte mult de gândit.

Și mie îmi dă foarte mult de gândit. Ce e cu adevărat important în viață? Cum trebuie să te comporți și ce vrei să dai înapoi societății? Sunt niște întrebări profunde pe care toți ar trebui să le punem la un moment dat”, a rememorat invitatul lui Robert Niță.

Dinu Gheorghe Jr., despre relația cu tatăl său: „Trebuie să treci peste micile frustrări ale vieții și să te gândești la ce e important”

„Pierderea mamei și a tatălui sunt experiențe diferite. Nu mi-am imaginat că atunci când o să-l pierd pe tata o să fie așa de mare impactul. Mai aveam momente în care ne enervam, ne certam. Eram destul de… roata se întoace în viață. Dar, în același timp, era tata.

La finalul zilei, am susținut întotdeauna să fie apropiat de copilul meu. Una era partea care mă deranja, partea profesională, ceea ce nu vedeam la fel, alta era partea noastră de familie, pe care am încercat să o țin apropiată, să am o relație cu el ca un tată și un fiu. Tata s-a implicat. Câteodată, trebuie să treci peste micile frustrări ale vieții și să te gândești la ce e important. Asta am reușit să facem amândoi. Chiar dacă ne supăram și nu vorbeam câteva zile, după aceea ne vedeam duminică, la prânz, în familie”, a continuat Dinu Gheorghe Jr.

„Doi oameni puternici și orgolioși…”, a intervenit Robert Niță.

„Mă rog, poate el mai puternic și mai orgolios. La mine… Când pleci în afara țării, înveți că și orgoliul trebuie să îl mai îmblânzești, nu poate să fie la maxim”, a concluzionat fiul lui Dinu Gheorghe.