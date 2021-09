Dinu Gheorghe a ratat postul de președinte la CFR Cluj! Cine a blocat mutarea. Exclusiv

CFR Cluj a rămas fără președinte, după demiterea lui Marian Copilu, iar pe lista posibililor înlocuitori s-a aflat și Dinu Gheorghe.

Până în prezent, Dinu Gheorghe a ocupat postul de președinte la Astra, Rapid, FC Brașov, Dinamo și ASA Târgu Mureș.

Dinu Gheorghe a ratat postul de președinte la CFR Cluj. A fost blocat de Vasile Dîncu și Ioan Rus

FANATIK a aflat că Dinu Gheorghe a fost pe lista CFR-ului pentru postul de președinte. Însă, aducerea acestuia a fost blocată de Vasile Dîncu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, şi Ioan Rus, fost ministru de interne în guvernul Năstase.

De-a lungul timpului, s-a vehiculat faptul că Vasile Dîncu și Ioan Rus iau decizii din „umbră” la .

„Ca să vă dau în premieră, m-a sunat ministrul Rus. Cu care eu sunt amic. Un tip de care eu am o părere foarte bună pentru că este un tip deştept. Nu că e doctor în economie, ci este un om deştept! Îl cunosc de pe timpul răposatului (n.r. Nicolae Ceauşescu), Dumnezeu să-l odihnească.

Şi m-a sunat şi mi-a spus că într-adevăr patronul adevărat ar fi Varga (n.r. Ioan Varga). Chiar dacă influenţele mai sunt şi din altă parte. Dom’ne, Grupul de la Cluj este puternic. A fost, este şi va fi puternic. Greu să-l dărâmi.

Am spus eu că este un tip deştept şi cred că pentru asta m-a sunat, să-mi mulţumească. Şi, printre altele, mi-a spus şi treaba asta”, declara Dumitru Dragomir, zilele trecute, la .

Cristi Balaj, favorit să devină președintele CFR-ului

este favorit să preia postul de președinte al CFR-ului. Negocierile au fost confirmate chiar de șeful ANAD.

„Au existat discuţii, confirm. Au fost destul de serioase. În acest moment sunt preşedintele ANAD, avem o lege de promovat, lucrăm în acest moment la procesul de avizare şi urmează ca săptămâna viitoare să dezvolt acest subiect, după ce termin acest proiect.

Rămâne de văzut. Nu am dat un răspuns. E onorant, din punctul meu de vedere, vorbim despre un club important, cu cele mai mari rezultate din fotbalul românesc.

Am nişte principii peste care nu voi trece, legate despre fotbal peste care nu voi trece. Rezultatele vin cu proiecte serioase şi sănătoase. Am vorbit cu oamenii care sunt factori de decizie. Am vorbit şi cu Dan Petrescu.

M-aș putea reîntoarce acolo unde am copilărit, unde mi-am petrecut tinerețea și nu ascund că fotbalul rămâne viața mea. Cel mai important e să nu mă schimb.

Eu voi fi suporterul echipelor românești în cupele europene și aș prefera să fiu la un club care e premiant într-o clasă de olimpici, nu într-o clasă de repetenți.

Oamenii care sunt acum nu au nicio legătură cu cei care au fost înainte (n.r. cu Paszkany şi Mureşan) şi e o ofertă bună şi din punct de vedere financiar. Nu mă hazardez să dau procente din această mutare. Rămâne de văzut.

Săptămâna viitoare va fi hotărâtoare. Nu am dat răspunsul. Sunt anumite aspecte importante de discutat. E un club important, un oraş minunat”, a declarat Cristi Balaj, pentru .