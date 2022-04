Dinu Maxer, primul Paște fără tatăl lui: „Încă nu i-am șters numărul din telefon”

Dinu Maxer a vorbit despre relația cu tatăl său, despre care spune că i-a fost cel mai bun prieten. Artistul nu poate accepta încă faptul că bărbatul nu mai este. Suferința îi este acutizată de gândul că Paștele se apropie și nu va mai putea nici măcar să îl sune.

Dinu Maxer va petrece pentru prima dată Paștele fără tatăl său

Tatăl lui Dinu Maxer Bărbatul suferea de cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el, chiar dacă în ultima perioadă din viață a fost mai mult internat în spital.

La mai bine de 3 luni de la nefericitul eveniment, artistul a dezvăluit că încă nu i-a șters părintelui său numărul din telefon și că are uneori tendința să îl sune. Acum că Paștele se apropie, suferința lui este și mai mare, deoarece era obișnuit măcar să-i audă vocea tatălui său.

„Încă nu i-am șters numărul din telefon. Nu pot încă. Mă gândeam, de sărbători, chiar dacă nu eram acasă, nu le făceam lângă el, dar era acolo”, a dezvăluit Dinu Maxer în emisiunea Showbiz Report, difuzată pe .

Care este cea mai de preț amintire pe care Dinu Maxer o are cu tatăl său?

a explicat că tatăl său era ateu, astfel că pentru el sărbătorile religioase nu aveau o importanță deosebită. Totuși, bărbatul și-a însoțit familia la Slujba de Înviere și în biblioteca avea numeroase cărți despre Dumnezeu.

„Tatăl meu, fiind ateu, nu era foarte legat de sărbători. Dar n-o să uit, în copilărie, am fost la Biserica de lângă bloc să luam Lumină și am fost cu toții și m-a surprins.

M-am bucurat enorm, a fost o amintire vie. Am găsit multe cărți în bibliotecă despre religie. Era un om super inteligent și întrebările trebuiau să capete și un răspuns”, a explicat Dinu Maxer.

Artistul a mărturisit că pe el și tatăl lui îi lega pasiunea pentru fotbal și că cel mai mult îi lipsește să se uite împreună la meciuri. Dinu Maxer a recunoscut că odată cu moartea celui care i-a dat viață, a simțit că și-a pierdut cel mai bun prieten.

„Ne unea foarte mult că eram microbiști amândoi, fotbalul. Era cel mai plăcut subiect de discuție. În momentul în care a plecat, eu am spus că a plecat cel mai bun prieten”, a adăugat artistul.