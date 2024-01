Dinu Maxer răspunde atacului fostului socru: ”Pentru mine a fost un șoc”

Disensiuni între Dinu Maxer și fostul lui socru. Cei doi au parte de neînțelegeri la început de an. De la ce a pornit totul? Primul care a pus paie pe foc este tatăl fostei soții a artistului, Deea Maxer. Bărbatul a făcut o declarație surprinzătoare pe rețelele de socializare, deranjantă pentru Dinu Maxer.

Ce mesaj are Dinu Maxer pentru fostul socru, care l-a atacat în online

Dinu Maxer răspunde fostului socru după ce acesta l-a pus la zid, pe rețelele de socializare. Artistul se declară șocat, fiindcă nu se aștepta, având în vedere relația bună pe care au avut-o până acum. Mai mult decât atât, în acest weekend și-au urat ”La mulți ani!” și au dat mâna.

ADVERTISEMENT

Totodată, Dinu Maxer nu înțelege de ce fostul socru a simțit nevoia să-l catalogheze fițos, fiindcă el până în prezent a dat dovadă de modestie. Artistului i se pare bizar și faptul că a fost atacat printr-un comentariu adresat, de fapt, altei persoane.

Dinu Maxer a mai justificat și că s-a gândit multă vreme dacă să-i răspundă fostului socru, fiindcă nu-și dorește crearea unui scandal. De altfel, a aflat de cele spuse de tatăl fostei sale soții din presă, nicidecum

ADVERTISEMENT

”Pentru mine a fost un șoc, am fost sunat, nu citisem în presă și nici n-am știut ce să zic. Am stat să mă gândesc și să mă sfătuiesc cu apropiații dacă are rost să apar și să spun ceva, pentru că a trecut suficient timp și fiecare este angrenat într-o altă relație.

Sâmbătă dimineața am fost, am lăsat copiii, noi avem înțelegerile noastre în trei, eu, Deea și ei, iar eu credeam că am o relație foarte bună cu ei, pentru mine d-aia spun că a fost un mare șoc. Probabil n-aș fi apărut să comentez dacă nu exploda în halul în care a explodat în presă.

ADVERTISEMENT

Puțin deplasat cuvântul acesta de mine (Dl. fitze Maxer), chiar nu sunt fițos. Am avut atâtea exemple în viață când mă cunoșteau persoane străine și-mi spuneau că sunt total diferit de cum apar la televizor.

Am dat noroc cu el sâmbătă, i-am spus la mulți ani, mi-a spus în câteva cuvinte de o cunoștință de a mea din Petrila, a crezut că eu complotez în situația asta, în primul rând eu nu citesc comentariile, am renunțat de foarte mult timp. Cei care fac acest lucru probabil se atacă, pentru că sunt păreri pro și contra, nici la mine nu sunt toate comentariile pozitive. De la a ataca pe cineva, la a mă ataca pe mine,mi s-a părut o distanță destul de mare”, a fost replica lui Dinu Maxer pentru fostul socru, în cadrul emisiunii

ADVERTISEMENT

Cum a fost atacat Dinu Maxer de fostul socru

Concret, tatăl Deei Maxer, pe nume Romeo, și-a atacat fostul finere într-un comentariu acid la adresa unei femei care-i reproșa fiicei lui de ce și-a păstrat încă numele de ”Maxer”, în urma divorțului de Dinu Maxer. Bărbatul i-a spus câteva cuvinte aspre femeii, iar printre rânduri a mai scris că fiica lui a scăpat de un chin.

”A scăpat de chinul vieții ei”, a precizat tatăl Deei Maxer, făcând referire la și, totodată, bărbatul a mai mărturisit că artistul era un chin și pentru el și soția sa. Nu în ultimul rând, l-a catalogat drept ”Dl fitze Maxer”.

”Tot pentru cultura ta generală află că este în continuare Maxer. Asta ca să dormi liniștită și să te ocupi puțin de gramatica ta, aia >. În plus, manierată și educată a fost întotdeauna, pentru că așa am educat-o (observi unde se pune cratima!).

Și mai află, stimată doamnă, că încă nu este singură pe lume doamna Maxer, chiar dacă a scăpat de chinul vieții ei și al nostru (Dl. fitze Maxer).Stai pe banca ta, că-ți dăm noi semnal când să ieși la tablă”, a scris nervos tatăl Deei Maxer într-un comentariu.

Deea și Dinu Maxer și-au anunțat divorțul în primăvara anului anterior, 2023. Cei doi au pus capăt unei căsnicii de 18 ani și și-au exprimat despărțirea la notar. Din mariajul lor au rezultat doi copii, respectiv un băiat pe nume Andreas și o fetiță pe nume Maysa Maria.