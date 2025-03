Dinu Moldovan, înțepături pentru contestatari după ce a semnat cu Rapid: „Degeaba vorbește lumea de vârstă”. Video

Dinu Moldovan a oferit o primă reacție . Portarul în vârstă de 34 de ani a avut o replică acidă pentru contestatari, dar și una de dragoste pentru suporterii alb-vișinii.

Dinu Moldovan, prima reacție după ce a semnat cu Rapid: „Am venit cât am putut de repede”

Rapid l-a transferat de urgență pe Dinu Moldovan, după ce portarul titular, . Goalkeeperul născut la Alba Iulia a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon și are planuri mărețe în Giulești.

„A fost o surpriză foarte plăcută pentru mine și din prima am venit cât am putut de repede. Știam unde vin, știam ce oportunitate am. Am ales cu sufletul și am venit cât de repede am putut.

(n.r. – Cum ești fizic?) Mulțumesc lui Dumnezeu, tot timpul am fost bine, am un metabolism care mă ajută. Am fost tot timpul bine și mă simt foarte bine. Și acum, degeaba lumea vorbește de vârsta mea, sunt chiar bine, mă simt bine foarte bine. Am venit cu sufletul deschis, să am și noroc, și eu și Rapidul, să fie totul perfect”, a declarat Dinu Moldovan pentru Rapid TV.

„Primul meu tricou a fost cu Rapid”

Dinu Moldovan a făcut și o declarație de dragoste pentru nucleul dur al galeriei giuleștene. Noul portar a lăsat de înțeles că e rapidist de mic. Totodată, el a vorbit și despre prietenia cu Marian Aioani, cu care a fost coleg și la Chindia Târgoviște.

„Mă cunosc cu el de mult (n.r – Marian Aioani). Am fost colegi. Îmi pare rău că am ajuns în situația asta, dar de multe ori m-a ajutat. Am făcut și o glumă cu el, și când jucam la Chindia împreună tot așa am apărat pe o chestie de accidentare. Îmi pare rău pentru lucrurile acestea, dar uite asta e viața de fotbalist.

(n.r. – Credeai că o să joci pentru Rapid?) M-am gândit, pentru că, mic fiind, primul meu tricou pe care l-am avut a fost cu Rapid și ăsta a fost visul meu.

Acum, pe final de carieră, dacă mă va ajuta Dumnezeu, și cu noroc și cu orice ar fi, eu cred că totuși ceva bine am făcut ca să ajung în situația asta. Vreau să profit la maxim, să ajut cât pot Rapidul, la fel și Rapidul pe mine, și sper să fie totul perfect, să fie ok”, a mai spus noua achiziție a Rapidului.