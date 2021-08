Dinu Todoran a luat vina asupra sa, după eșecul din Rapid – FCSB: „Este o înfrângere rușinoasă!”

a venit după ce Paulo Vinicius și-a trimis mingea în propria poartă, în minutul 39.

După meciul de duminică, Rapid se află pe locul 2 din Liga 1, cu 13 puncte obținute. În timp ce FCSB se situează pe locul 4, cu opt puncte.

Dinu Todoran a luat vina asupra sa, după eșecul din Rapid – FCSB

susține că înfrângerea cu Rapid este una rușinoasă.

În același timp, Dinu Todoran a declarat faptul că își dorește ca jucătorii săi să ofere mai mult, pe teren.

„Este foarte dureros, ținând cont că vine într-un meci cu Rapid. Este o înfrângere rușinoasă.

Normal, la înfrângeri, mereu antrenorul este vinovat. Îmi doresc mult mai mult din partea lor.

Singurul vinovat eu sunt, pentru că eu răspund de rezultate. Astăzi, noi ar fi trebuit să câștigăm, dar nu am reușit.

A fost o înfrângere neașteptată, nu ne-am comportat cum ar fi trebuit. Nu-i un început bun.

Am crezut că, după meciul cu Craiova, ne-am revenit în privința jocului. E un început de campionat, vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău, o să analizăm.

Îmi reproșez, în primul rând, rezultatele de până acuma și chiar cum joacă echipa”, a declarat Dinu Todoran, la finalul meciului cu Rapid.

În următorul meci de Liga 1, FCSB va juca, acasă, contra celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida va avea loc luni, de la ora 21:30.