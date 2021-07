Dinu Todoran a prins aripi după FCSB – Universitatea Craiova 4-1: „Jucătorii sunt magnifici!”

FCSB a făcut spectacol în derby-ul cu Universitatrea Craiova, pe care cu scorul de 4-1. Elevii lui Dinu Todoran de la un capăt la altul și doar faptul că au luat piciorul de pe accelerație în partea a doua a făcut ca scorul să nu capete proporții.

Criticat de patronul Gigi Becali pentru prestațiile din primele partide ale sezonului, mijlocașul a avut o evoluție foarte bună, iar golul cu care a deschis scorul în debutul meciului a fost unul de-a dreptul fabulos.

Dinu Todoran, în extaz după victoria categorică contra Universității Craiova

Dinu Todoran, tehnicianul echipei roș-albastre, s-a arătat foarte mulțumit de prestația echipei sale în această partidă și spune că lotul este pregătit să se bată cu succes pentru cucerirea titlului în Liga 1.

„E o plăcere pentru mine să-i văd pe jucători cum se pregătesc, sunt magnifici. Lui Moruțan i-am cerut să dea la poartă, el lovește mingea extraordinar, mă bucur că a șutat.

Sunt bucuros că am soluții, o să vină și Olaru. Avem un lot numeros, toți jucătorii sunt de valoarea. Dumiter a fost ok pentru primul meci, n-a mai jucat cu atâția suporteri în tribună, acum așteptăm să marcheze. Avem soluții pe toate posturile.

Fanii au venit alături de noi, s-au bucurat alături de jucători, ăsta e un lucru pozitiv. Peluza Nord este cea mai tare galerie!”, a declarat satisfăcut Dinu Todoran la finalul partidei de pe Arena Națională.

În continuare, tehnicianul FCSB-ului a vorbit și despre , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. „Rămâne de văzut dacă vine Vinicius, dacă domnul Becali îl dorește, este bine venit. Orice jucător de valoare este bine venit la noi.”

Andrei Cordea: „Noi suntem la FCSB și trebuie să câștigăm fiecare meci”

Autor al unui gol, dar și a două pase decisive, Andrei Cordea a fost unul dintre cei mai buni jucători ai FCSB-ului în partida cu Universitatra Craiova și continuă să impresioneze de la meci la meci.

„Este un sentiment pe care nu pot să-l descriu. Am avut lângă noi mai mulți suporteri decât cu Karagandy și mă bucur că am reușit să câștigăm la trei goluri diferență. După cum am zis, cunoșteam foarte mulți jucători, m-am integrat foarte bine și băieții m-au primit cum nu se putea mai bine. Este o emoție pe care nu pot să o descriu, un sentiment foarte plăcut, mă bucur că am putut să contribui la un gol și să marchez.

Noi suntem la FCSB și trebuie să câștigăm fiecare meci, nu mergem decât să atacăm și să câștigăm. Eu îmi fac treaba cât mai bine, încerc să marchez și să câștig titlul cu această echipă frumoasă. Bancu e un jucător cu experiență, dar nu contează neapărat asta. Cred că s-a văzut concentrarea și mă bucur că azi a greșit și am reușit eu să marchez.

Nu ne putem lua după un meci, mai sunt atâtea de jucat, trebuie să luăm fiecare meci, iar la final se va vedea ce am făcut bine și ce am făcut rău în acest campionat”, a spus Cordea la flash-interviurile de după partidă.